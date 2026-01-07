Educação divulga resultado final do remanejamento escolar a partir de 12 de janeiro - Divulgação

Publicado 07/01/2026 11:48 | Atualizado 07/01/2026 11:50

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que o resultado final do remanejamento escolar será divulgado na próxima segunda-feira (12), por meio do site oficial de matrículas do município: www.matricula.itaborai.rj.gov.br

Após a divulgação do resultado, os responsáveis devem ficar atentos ao período de efetivação da matrícula, que acontecerá de 12 a 19 de janeiro, diretamente na escola de destino indicada no sistema. Essa etapa é fundamental para garantir a vaga do aluno na unidade para o ano letivo.



Vale destacar que o resultado final do remanejamento escolar também poderá ser consultado na unidade de origem do aluno, onde o protocolo de transferência de matrícula deverá ser solicitado, além dos demais documentos para efetivação da matrícula na escola de destino.



O remanejamento escolar é uma etapa importante do processo de organização da rede municipal de ensino, permitindo a realocação dos estudantes conforme a disponibilidade de vagas, proximidade da residência e critérios estabelecidos pela SEMED.



A Prefeitura de Itaboraí reforça a importância de que pais e responsáveis acompanhem todas as informações pelo site oficial e cumpram os prazos estabelecidos, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na rede municipal de ensino.



Em caso de dúvidas, os responsáveis podem procurar a unidade escolar ou os canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação para mais orientações.