Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA), informa que o Sine Itaboraí está com diversas vagas de emprego abertas, contemplando diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades para jovem aprendiz.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.
Confira as vagas disponíveis:
Atendentes – Jovem Aprendiz Requisitos: 18 a 22 anos, Ensino Médio completo
Jovem Aprendiz Requisitos: 16 a 24 anos, Ensino Médio completo
Vendedor Externo Requisitos: desejável experiência em vendas Benefícios: remuneração fixa, plano de saúde e odontológico, Total Pass, Gympass e auxílio-creche
Telemarketing Requisitos: vaga feminina, sem experiência
Atendente Requisitos: experiência na função
Cozinheira Requisitos: experiência na função
Técnico em Meio Ambiente Requisitos: experiência na função e registro no CRT ou CRQ
Vendedor Requisitos: sem experiência
Psicólogo Requisitos: experiência na função
Professor de Informática Requisitos: experiência na função
Professor de Inglês Requisitos: experiência na função
Recepcionista Requisitos: sem experiência
Auxiliar de Cobrança Requisitos: sem experiência
Serviços Gerais Requisitos: masculino, com seis meses de experiência
Estagiário de Advocacia
Secretário Requisitos: experiência na função
A Prefeitura reforça a importância de os interessados comparecerem ao Sine munidos de carteira de trabalho digital ou física e comprovante de residência atualizado , para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.