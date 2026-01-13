Sine Itaboraí divulga novas vagas de emprego - Foto: Divulgação

Sine Itaboraí divulga novas vagas de emprego Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 17:06 | Atualizado 13/01/2026 17:06

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA), informa que o Sine Itaboraí está com diversas vagas de emprego abertas, contemplando diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades para jovem aprendiz.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.

Confira as vagas disponíveis:

Atendentes – Jovem Aprendiz

Requisitos: 18 a 22 anos, Ensino Médio completo

Jovem Aprendiz

Requisitos: 16 a 24 anos, Ensino Médio completo

Vendedor Externo

Requisitos: desejável experiência em vendas

Benefícios: remuneração fixa, plano de saúde e odontológico, Total Pass, Gympass e auxílio-creche

Telemarketing

Requisitos: vaga feminina, sem experiência

Atendente

Requisitos: experiência na função

Cozinheira

Requisitos: experiência na função

Técnico em Meio Ambiente

Requisitos: experiência na função e registro no CRT ou CRQ

Vendedor

Requisitos: sem experiência

Psicólogo

Requisitos: experiência na função

Professor de Informática

Requisitos: experiência na função

Professor de Inglês

Requisitos: experiência na função

Recepcionista

Requisitos: sem experiência

Auxiliar de Cobrança

Requisitos: sem experiência

Serviços Gerais

Requisitos: masculino, com seis meses de experiência

Estagiário de Advocacia

Secretário

Requisitos: experiência na função

A Prefeitura reforça a importância de os interessados comparecerem ao Sine munidos de carteira de trabalho digital ou física e comprovante de residência atualizado , para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.