Elementos presos - Foto: Reproduçao TVM Brasil

Elementos presosFoto: Reproduçao TVM Brasil

Publicado 09/01/2026 13:17

Itaboraí - Policiais Militares da Operação Segurança Presente prenderam nesta quinta-feira (08), dois criminosos, o caso aconteceu na Comunidade do Rato Molhado, que fica no bairro Ampliação.

Segundo informações, durante um patrulhamento realizado na Rua Manoel Lopes de Oliveira a equipe observou dois homens saindo de um beco conhecido pelo comércio de drogas. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir em direções opostas, mas foram alcançados e abordados.

Na ação os agentes apreenderam 53 porções de maconha e suas variações, 55 pinos de cocaína, uma porção de crack e R$ 727 em dinheiro.



Com um dos homens, uma bolsa guardava as drogas, com o segundo envolvido, os agentes apreenderam R$ 727 em dinheiro, valor que ele informou ser da venda de drogas.



Durante a ocorrência, os agentes constataram que um dos elementos era procurado por tráfico de drogas, estava foragido da Justiça, sendo oriundo da cidade de Curitiba (PR).



A ocorrência foi encaminhada à 71ª DP (Centro de Itaboraí), onde o material permaneceu apreendido e os envolvidos foram presos.