Banda da Guarda MunicipalCrédito: Susy Gouvea
Banda da Guarda Municipal de Itaboraí torna-se Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado
Lei de autoria do deputado Guilherme Delaroli é publicada no Diário Oficial
Banda da Guarda Municipal de Itaboraí torna-se Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado
Lei de autoria do deputado Guilherme Delaroli é publicada no Diário Oficial
Quadrilha que se autodenominava "Setor de Captura" é desmantelada após sequestro em Piabetá
Uma vítima foi resgatada e seis criminosos são presos próximos ao viaduto Parque Estrela em Itaboraí
Policiais salvam bebê recém nascida após engasgamento em comunidade de Itaboraí
O caso aconteceu durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, após salvar a vida da bebê, os agentes a levaram para a UPA de Manilha
Prefeitura de Itaboraí divulga resultado final do remanejamento escolar a partir de 12 de janeiro
Os responsáveis poderão fazer a efetivação da matrícula na escola de destino até o dia 19 de janeiro
Conserlimpi transforma limpeza urbana de Itaboraí
Em poucos meses, companhia municipal transforma ruas, bairros e a relação da cidade com o cuidado urbano
Natal Ita Luz emociona Itaboraí e encerra programação com tributo a Roberto Carlos
Show do cantor Tingo Santi marcou a última noite do evento, que durante 11 dias transformou a cidade em um grande cenário de luz, inclusão e magia natalina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.