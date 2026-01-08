Banda da Guarda Municipal - Crédito: Susy Gouvea

Banda da Guarda MunicipalCrédito: Susy Gouvea

Publicado 08/01/2026 14:37

Itaborai - A Banda da Guarda Municipal de Itaboraí agora é Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 11.093/2025 foi sancionada e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (08).

De autoria do presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), a lei reconhece a relevância social e cultural do grupo criado em 10 de maio de 1991, tornando-se a primeira banda de Guarda Municipal no Brasil.

Atualmente, a banda atua com efetivo de 22 guardas municipais músicos especialistas, sob a regência de maestro titular e maestro auxiliar. É responsável por ensinar a prática musical para o público, além de atividades socioeducativas, dentre elas: curso de música para diferentes faixas etárias, concertos didáticos, oficinas de formação musical e aulas online.

“É muita felicidade ver a Banda da Guarda Municipal de Itaboraí ser reconhecida como patrimônio cultural do estado. O trabalho que esses músicos realizam é maravilhoso”, destaca o deputado Guilherme Delaroli.