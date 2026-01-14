PM e o material apreendido na açãoFoto: Jornal O DIA
Com o grupo, os agentes apreenderam uma submetralhadora, um bloqueador de sinal, um rádio transmissor e material entorpecente.
Quadrilha é presa com submetralhadora em Itaboraí
Além da submetralhadora, um bloqueador de sinal, um rádio transmissor e uma grande quantidade de drogas foi apreendida
