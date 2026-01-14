PM e o material apreendido na ação - Foto: Jornal O DIA

PM e o material apreendido na açãoFoto: Jornal O DIA

Publicado 14/01/2026 09:35 | Atualizado 14/01/2026 09:36

Itaboraí - Cinco homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar realizada no bairro de Itambi. A ação foi conduzida por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35º BPM, em conjunto com o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Itambi.

De acordo com a PM, o objetivo da operação era reforçar o patrulhamento nos bairros que margeiam a rodovia BR-493, área que vem sendo alvo frequente de roubos de veículos e de cargas.

Durante a ação, os policiais se depararam com suspeitos ligados ao tráfico de drogas da região. Ao perceberem a aproximação das equipes, os homens tentaram fugir, mas foram cercados e detidos.

Com o grupo, os agentes apreenderam uma submetralhadora, um bloqueador de sinal, um rádio transmissor e material entorpecente.

O armamento e os equipamentos, seriam utilizados para dar suporte a ações criminosas, especialmente roubos na rodovia.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Centro de Itaboraí), onde o caso foi registrado e os criminosos permanecem presos e à disposição da Justiça.