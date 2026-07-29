São Gonçalo: evento surgiu de uma parceria da Prefeitura com o Ministério Público - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: evento surgiu de uma parceria da Prefeitura com o Ministério PúblicoDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 19:37

São Gonçalo - Mais de 60 agentes que farão parte do grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU), da Guarda Municipal de São Gonçalo , a partir da próxima quinta-feira (30), participaram, nesta segunda-feira (27), de mais uma capacitação. Com foco em orientações e estudos de caso aplicados à atuação do novo grupamento, a palestra foi ministrada pela promotora de Justiça Doutora Renata de Vasconcelos Araújo Bressan, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em São Gonçalo, no Barro Vermelho.

Durante a capacitação, denominada 'Palestra Jurídico-Operacional: Análise de Estudos de Casos Aplicados à Atuação do Grupamento Armado', os agentes assistiram vídeos de abordagens armadas. Também foram explicados conceitos jurídicos da atividade policial, o uso da força, a responsabilidade funcional do agente público, a tomada de decisão em situações críticas e as boas práticas operacionais. "Este evento surgiu de uma parceria da Prefeitura com o Ministério Público. Nossos agentes já realizaram capacitações teóricas e práticas com a Polícia Militar, além de teste com psicólogo. Eles estão preparados e essa capacitação de hoje é mais um fortalecimento para a atuação técnica, ética e legal dos guardas, promovendo ainda a atualização jurídica dos integrantes do Grupamento Armado. Estamos reforçando princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade no uso da força", afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente coronel Márcio Ribeiro.

"A participação do efetivo fortalece a qualificação continuada dos guardas municipais, amplia a segurança jurídica nas intervenções operacionais e promove a integração institucional entre a Guarda e o Ministério Público, proporcionando um serviço público cada vez mais eficiente, técnico e alinhado", disse Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal.

"Sabemos que a arma de fogo, embora possa trazer mais sucesso, também é um risco. Nossa ideia é chamar a atenção dos agentes para a responsabilidade da arma de fogo, enfatizando o que já foi trazido a eles no curso de formação. Que os agentes tenham em mente toda a doutrina e preocupação, entendendo que a leitura equivocada e a ação precipitada podem trazer ações irreversíveis. É necessário muito equilíbrio e responsabilidade no uso desses instrumentos. O MPRJ é aliado das forças policiais e com a Guarda isso não é diferente, estamos aqui para auxiliá-los", afirmou Renata de Vasconcelos Araújo Bressan, coordenadora do Núcleo de Investigação Penal do MPRJ de São Gonçalo.

Grupamento Armado

Os grupamentos armados atuarão exclusivamente nas áreas de maior fluxo de pessoas, com concentração de comércios, combatendo os chamados crimes de rua, de menor potencial ofensivo. As equipes seguirão em ações preventivas, patrulhamento ostensivo e comunitário, com o suporte tecnológico da Central de Segurança de São Gonçalo – CSSG, que opera o videomonitoramento da cidade, com mais de 440 câmeras, inclusive com recursos de reconhecimento facial.

Seguindo determinação do prefeito Capitão Nelson, os agentes que integrarem a ROMU somente sairão em patrulhamento portando câmeras corporais, coletes balísticos e utilizando uniformes e viaturas com padronização específica do grupamento. O objetivo é garantir a segurança dos guardas e a rápida identificação nas ruas, oferecendo maior rapidez e eficácia durante as abordagens.

Com a criação do grupamento armado da Guarda Municipal, o objetivo da Prefeitura é reforçar o patrulhamento preventivo nas áreas de maior concentração de pessoas. Desta forma, a Polícia Militar poderá deslocar parte do efetivo para reforçar a atuação em bairros periféricos e em áreas conflagradas, com alto índice de violência.