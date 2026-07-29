São Gonçalo: vagas de empregos estão disponíveis no municípioReprodução/Internet
- 15 vagas para vendedor pracista: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos e com ensino médio completo.
- 6 vagas para atendente de loja: aceita primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos e ensino médio completo.
- 4 vagas para fiscal de loja: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 50 anos, desejável experiência e com ensino médio completo.
- 4 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência comprovada na área e ensino fundamental completo.
- 3 vagas para empacotador a mão: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 30 anos, não é necessário ter experiência e com ensino fundamental completo.
- 2 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 25 e 40 anos, com experiência comprovada e ensino médio completo.
- 2 vagas para fiscal de prevenção de perdas: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, experiência comprovada e ensino médio completo.
- 2 vagas de balconista de frios e laticínios: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência sem necessidade de comprovação e ensino fundamental completo.
- 2 vagas para ajudante de padaria: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência sem necessidade de comprovação e ensino fundamental completo.
- 2 vagas para ajudante de confeitaria: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, experiência sem comprovação e ensino fundamental completo.
Além das vagas, o evento disponibiliza atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.
Serviço:
O Espaço Mais Conhecimento fica no 2° piso do Partage Shopping, que está localizado na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro.
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