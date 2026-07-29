São Gonçalo: vagas de empregos estão disponíveis no município - Reprodução/Internet

São Gonçalo: vagas de empregos estão disponíveis no municípioReprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 19:42

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo , em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizará mais uma edição do Programa Oportunidades, disponibilizando 44 vagas de emprego, nesta sexta-feira (31), das 10h30 às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

A ação visa encaminhar gonçalenses para as mais diversas vagas de emprego. O candidato chega ao espaço com o seu currículo e, a partir daí, ele pode ser indicado para uma entrevista caso seu perfil se encaixe com as vagas disponíveis. Do contrário, o currículo do interessado é incluído no sistema e ele poderá ser chamado para futuras oportunidades.

Confira as vagas disponíveis:



- 15 vagas para vendedor pracista: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos e com ensino médio completo.



- 6 vagas para atendente de loja: aceita primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos e ensino médio completo.



- 4 vagas para fiscal de loja: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 50 anos, desejável experiência e com ensino médio completo.



- 4 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência comprovada na área e ensino fundamental completo.



- 3 vagas para empacotador a mão: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 30 anos, não é necessário ter experiência e com ensino fundamental completo.



- 2 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 25 e 40 anos, com experiência comprovada e ensino médio completo.



- 2 vagas para operador de caixa: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 22 e 45 anos, experiência comprovada na área e ensino médio completo.



- 2 vagas para fiscal de prevenção de perdas: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, experiência comprovada e ensino médio completo.



- 2 vagas de balconista de frios e laticínios: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência sem necessidade de comprovação e ensino fundamental completo.



- 2 vagas para ajudante de padaria: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, com experiência sem necessidade de comprovação e ensino fundamental completo.



- 2 vagas para ajudante de confeitaria: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 22 e 45 anos, experiência sem comprovação e ensino fundamental completo.



Além das vagas, o evento disponibiliza atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.



Serviço:



O Espaço Mais Conhecimento fica no 2° piso do Partage Shopping, que está localizado na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro.