São Gonçalo: o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será transferido para o sistema prisionalDivulgação/Ascom
Homem é preso por suspeita de feminicídio após investigação da DHNSG em São Gonçalo
Prisão temporária foi cumprida nesta quarta-feira (29); laudo do IML apontou traumatismo craniano e lesões compatíveis com agressões
Homem é preso por suspeita de feminicídio após investigação da DHNSG em São Gonçalo
Prisão temporária foi cumprida nesta quarta-feira (29); laudo do IML apontou traumatismo craniano e lesões compatíveis com agressões
Obras do MUVI no Jardim Catarina seguem com força total
Novo corredor viário, com ciclovia, liga o bairro de Neves a Guanxidiba
São Gonçalo promove aulas gratuitas de funcional no Parque RJ Nosso Sonho
Gonçalenses podem participar da atividade, de terça a sexta-feira, a partir das 17h
Prefeitura encaminhará gonçalenses para vagas de emprego na próxima sexta-feira
Edição do Programa Oportunidades acontecerá no Partage Shopping e oferecerá 44 vagas
Agentes do Grupamento Armado ROMU participam de capacitação no MPRJ
Atividade abordou conceitos jurídicos da atividade policial, uso da força e boas práticas operacionais pela Guarda Municipal de São Gonçalo
Obras de drenagem no complexo do Salgueiro seguem a todo vapor
Intervenções irão beneficiar moradores do Salgueiro, Luiz Caçador, Itaúna e Recanto das Acácias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.