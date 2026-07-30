São Gonçalo: o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será transferido para o sistema prisionalDivulgação/Ascom

Publicado 30/07/2026 11:09

São Gonçalo - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quarta-feira (29), um homem investigado pela morte da companheira, Larissa Santana Teixeira Coelho, em São Gonçalo.

A prisão temporária foi autorizada pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo após representação da DHNSG, que conduz as investigações sobre o caso. Além do mandado de prisão, a Justiça também expediu ordem de busca e apreensão domiciliar contra o investigado.

De acordo com a Polícia Civil, Larissa morreu no dia 22 de junho. As investigações apontam que, entre os dias 19 e 22 daquele mês, ela procurou atendimento médico em quatro ocasiões. Nos primeiros atendimentos, a vítima relatou dores, mas, na última passagem pela unidade de saúde, apresentava sinais de agressão.

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a causa da morte foi traumatismo craniano. O exame também identificou lesões contusas em diferentes partes do corpo, compatíveis com agressões.

Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça durante o período da prisão temporária.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e reunir novos elementos que possam contribuir para o inquérito policial.

A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes socias, sem sucesso, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações