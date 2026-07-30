Niterói: um homem em situação de rua entrou na gráfica enquanto o estabelecimento ainda estava aberto e teria furtado o celular do proprietário - Cidade de Niterói/Internet

Niterói: um homem em situação de rua entrou na gráfica enquanto o estabelecimento ainda estava aberto e teria furtado o celular do proprietárioCidade de Niterói/Internet

Publicado 30/07/2026 11:24

Niterói - Uma gráfica foi destruída por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (29), no Centro de Niterói . O estabelecimento, identificado como MRS Gráfica, conhecida como Gráfica do João, fica na Travessa Alberto Vitor, em frente à Secretaria Municipal de Fazenda.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o incêndio começou por volta das 4h e destruiu completamente o imóvel.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou que, na noite de terça-feira (28), um homem em situação de rua entrou na gráfica enquanto o estabelecimento ainda estava aberto e teria furtado o celular do proprietário, conhecido como João. Ainda de acordo com o relato, o empresário perseguiu o suspeito, conseguiu recuperá-lo nas proximidades e retomou o aparelho.

A testemunha afirmou ainda que, pouco antes do fechamento da gráfica, o mesmo homem retornou ao local para pedir desculpas, alegando que estava sob efeito de drogas. Horas depois, durante a madrugada, o estabelecimento foi arrombado e incendiado.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local e deu início às investigações. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do crime e identificar o responsável.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro de Niterói). Até o momento, não há confirmação oficial de que o homem citado pela testemunha tenha envolvimento com o incêndio. Essa e outras hipóteses serão apuradas ao longo da investigação.