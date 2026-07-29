Niterói: encontro gratuito busca fortalecer a rede de apoio entre mulheres e promover acolhimento, escuta e informaçãoReprodução/Internet
O encontro reunirá mulheres da comunidade para um momento de diálogo, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos de solidariedade, contribuindo para ampliar o acesso à informação sobre direitos, serviços de proteção e formas de enfrentamento à violência. A participação é gratuita e aberta ao público feminino. As interessadas podem se inscrever pelo Instagram @mulheres.mov.
Serviço:
Tema: "Construindo uma rede de apoio entre mulheres – Sozinha você resiste, juntas nós nos fortalecemos"
Data: 31 de julho (sexta-feira)
Horário: 18h
Local: Centro Social Urbano (CSU) da Ilha da Conceição – Administração Regional da Ilha
Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/n, Ilha da Conceição, Niterói
Inscrições: https://www.instagram.com/mulheres.mov
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