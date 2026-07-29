Niterói: encontro gratuito busca fortalecer a rede de apoio entre mulheres e promover acolhimento, escuta e informação - Reprodução/Internet

Niterói: encontro gratuito busca fortalecer a rede de apoio entre mulheres e promover acolhimento, escuta e informaçãoReprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 19:32





O encontro reunirá mulheres da comunidade para um momento de diálogo, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos de solidariedade, contribuindo para ampliar o acesso à informação sobre direitos, serviços de proteção e formas de enfrentamento à violência. A participação é gratuita e aberta ao público feminino. As interessadas podem se inscrever pelo Instagram @mulheres.mov.



Serviço: Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realiza na próxima sexta-feira (31), às 18h, uma roda de conversa voltada para mulheres com o tema "Construindo uma rede de apoio entre mulheres – Sozinha você resiste, juntas nós nos fortalecemos". A iniciativa é organizada pela Administração Regional da Ilha da Conceição e tem como objetivo oferecer um espaço de acolhimento, escuta, apoio e fortalecimento da rede de proteção às mulheres, com foco na prevenção e no enfrentamento ao feminicídio e à violência de gênero.O encontro reunirá mulheres da comunidade para um momento de diálogo, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos de solidariedade, contribuindo para ampliar o acesso à informação sobre direitos, serviços de proteção e formas de enfrentamento à violência. A participação é gratuita e aberta ao público feminino. As interessadas podem se inscrever pelo Instagram @mulheres.mov.