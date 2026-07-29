Niterói: acidente com motocicleta enrolou a manhã na Ponte Rio-Niterói - Divulgação/Ascom

Niterói: acidente com motocicleta enrolou a manhã na Ponte Rio-NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 11:27

Niterói - Um acidente envolvendo uma motocicleta interditou uma faixa da Ponte Rio-Niterói , no sentido Niterói, na manhã desta quarta-feira (29). A ocorrência foi registrada por volta das 7h35, na subida do Vão Central, e mobilizou equipes da Ecovias Ponte, concessionária responsável pela via.

Durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho. Apesar da restrição parcial, o trânsito no sentido Niterói apresentou poucos reflexos. Segundo a concessionária, a travessia era realizada em cerca de 13 minutos, com fluxo considerado normal. No sentido Rio de Janeiro, havia lentidão nos acessos ao Vão Central, e o tempo de travessia chegava a aproximadamente 16 minutos.

Em Niterói, as principais vias de acesso à Ponte também mantiveram boas condições de circulação. A Avenida Jansen de Melo registrava fluxo normal, enquanto, na Zona Sul, a Avenida Quintino Bocaiúva apresentava trânsito bom em direção à Avenida Roberto Silveira. Na Avenida Sílvio Picanço, o movimento variava entre bom e moderado no sentido São Francisco, e a saída do Túnel Raul Veiga seguia sem retenções para os acessos às avenidas Roberto Silveira e Ary Parreiras.

Na Região Oceânica, a Rotatória do Multicenter também registrava trânsito fluindo normalmente, sem reflexos provocados pela ocorrência na Ponte. Às 9h11, a Ecovias Ponte informou que o trânsito havia sido normalizado em ambos os sentidos da rodovia. O painel de monitoramento da concessionária indicava fluxo livre nos acessos, na Grande Reta, Grande Curva, Cais do Porto e Vão Central.

A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, manterem distância segura do veículo à frente e evitarem mudanças bruscas de faixa ao passarem por ocorrências. Em casos de acidente, pane ou emergência na Ponte Rio-Niterói, o atendimento pode ser acionado pelos telefones 0800 777 6683 ou 0800 777 6684, este último destinado a pessoas com deficiência auditiva.