Niterói: acidente com motocicleta enrolou a manhã na Ponte Rio-NiteróiDivulgação/Ascom
Acidente com motocicleta interdita faixa na Ponte Rio-Niterói e mobiliza equipes
Ocorrência foi registrada na subida do Vão Central; trânsito foi normalizado após o atendimento
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Lula participa do maior encontro científico da América Latina e faz defesa da ciência em Niterói
Presidente reúne ministros, prefeito Rodrigo Neves, reitor da UFF, comunidade acadêmica e estudantes na 78ª Reunião Anual da SBPC
Ordem da Resistência farmou aura na Cantareira
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Ação do 12º BPM apreendeu maconha, cocaína e crack durante patrulhamento na comunidade da Ilha da Conceição
Motorista é preso com arma após discussão de trânsito em Niterói
Suspeito foi detido pela Polícia Civil na Região de Pendotiba após denúncia de ameaças durante um desentendimento no trânsito
Suspeito é preso com arma e drogas durante patrulhamento em comunidade de Niterói
Ação da Polícia Militar na comunidade do Jacaré, em Piratininga, também resultou na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e outros materiais ligados ao tráfico
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