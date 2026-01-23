Ponte de madeira na Ilha da Conceição, em Niterói, tem risco de queda - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/01/2026 16:57 | Atualizado 23/01/2026 18:21

O DIA já havia publicado uma reportagem na qual o Rio - O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) anunciou, nesta sexta-feira (23), que vai ingressar com uma ação civil pública exigindo que a Prefeitura de Niterói tome providências para a realização de reparos urgentes na ponte de madeira que liga a Ilha da Conceição à Ilha do Caju. Em dezembro, o jornaljá havia publicado uma reportagem na qual o órgão alertava para o risco imediato de desabamento.

A informação foi divulgada durante audiência pública realizada pelo Crea-RJ na Inspetoria do Conselho em Niterói. Segundo Marcelo Vinagre, sócio-diretor da Companhia de Desenvolvimento da Pesca (Codepe), cerca de 2,5 mil pessoas utilizam diariamente a ponte de madeira. O péssimo estado de conservação da estrutura — interditada desde 11 de dezembro — impacta diretamente as atividades de cerca de 20 empresas.



O presidente do Crea-RJ, Miguel Fernández, lembrou que a audiência foi convocada diante da negligência da Prefeitura de Niterói em relação à necessidade de reparos urgentes. "A omissão da prefeitura, que vem ignorando nossos ofícios, infelizmente nos levará a entrar com uma ação civil pública para exigir que o poder público tome providências imediatas e evite uma tragédia", afirmou.



Histórico de denúncias



Fernández fez um histórico das ações de fiscalização do Crea-RJ sobre o problema, iniciadas em 2024 a partir de denúncias encaminhadas ao Conselho. Segundo ele, equipes do órgão retornaram outras duas vezes ao local no ano passado e não receberam respostas satisfatórias da prefeitura a pelo menos quatro ofícios enviados.



Ainda de acordo com o Conselho, até o momento não foram informados sobre eventuais projetos de recuperação da ponte, tampouco sobre os nomes dos responsáveis técnicos.



"Se a ponte colapsar, por exemplo, durante a passagem de um caminhão com combustível, pode ocorrer uma tragédia ambiental de repercussão internacional. O problema coloca em risco a população, a economia local e o meio ambiente", afirmou Fernández.



O que diz a Prefeitura de Niterói



Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que, no ano passado, foram executados reparos emergenciais na ponte que liga a Ilha da Conceição à Ilha do Caju.



"Após análises técnicas e sondagens, foram concluídos os estudos do projeto executivo para a recuperação da ponte, e está em andamento o processo de licitação para a contratação da obra, com previsão de início para março de 2026", informa a nota. O município ressaltou ainda que a ponte está interditada pela Defesa Civil desde dezembro do ano passado.



Audiência pública



A audiência teve início às 10h30 e a mesa foi composta pelo presidente e pelo vice-presidente do Crea-RJ, Miguel Fernández e Luiz Carneiro de Oliveira; pelo superintendente técnico, Leonardo Dutra; e pelo gerente de fiscalização, Cosme Chiniara. Os trabalhos foram coordenados pelo gerente de Comunicação e Eventos do Crea-RJ, Felipe Fox, que apresentou as regras de participação. O evento foi considerado um sucesso.



Durante a audiência, o presidente do Crea-RJ anunciou a implantação de uma equipe de fiscalização especializada em pontes, viadutos, passarelas e túneis, que atuará em todo o estado. Fernández lembrou que o órgão tem recebido diversas denúncias sobre o mau estado de conservação de estruturas de engenharia, o que motivou a criação do novo grupo.



Segundo ele, a iniciativa faz parte da segunda fase da especialização da fiscalização do Crea-RJ. A primeira envolveu o Grupo de Fiscalização de Grandes Eventos, que, ao longo de dois anos, realizou mais de 500 ações em eventos de grande porte no estado.



