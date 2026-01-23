Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em bar de Ipanema, Zona Sul do Rio - Divulgação / PCERJ

Publicado 23/01/2026 17:34

Segundo a 11ª DP, a distrital concluiu o inquérito pela existência de indícios suficientes da prática do crime e destacou que as expressões utilizadas "extrapolam qualquer contexto de discussão ou desentendimento, atingindo diretamente a vítima ao proferir as ofensas de forma pejorativa e discriminatória". Rio - A Polícia Civil indiciou a argentina, de 29 anos, pelo crime de injúria racial contra funcionários de um bar em Ipanema, na Zona Sul. A 11ª DP (Ipanema) concluiu o inquérito nesta quinta-feira (22) e encaminhou o caso ao Ministério Público do Rio (MPRJ). Uma amiga da investigada, também argentina, foi indiciada por falso testemunho.Agostina, que é advogada, está impedida de deixar o Brasil desde sábado (17), quando o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou a apreensão do passaporte e o uso de tornozeleira eletrônica . Durante as investigações, testemunhas foram ouvidas e imagens chegaram a ser analisadas.Segundo a 11ª DP, a distrital concluiu o inquérito pela existência de indícios suficientes da prática do crime e destacou que as expressões utilizadas "extrapolam qualquer contexto de discussão ou desentendimento, atingindo diretamente a vítima ao proferir as ofensas de forma pejorativa e discriminatória".

O caso



No dia 14 de janeiro, um funcionário de um bar relatou que a turista apontou o dedo em sua direção e o chamou de negro, de forma discriminatória, por causa de uma confusão envolvendo o valor da conta. Imagens mostram que, ao deixar o bar, Agostina imitou gestos de macaco e reproduziu sons do animal.

Em depoimento, a argentina disse que reagiu daquela maneira depois de supostos gestos obscenos feitos por algumas pessoas que trabalham no bar, mas que se arrependeu posteriormente de seu comportamento.

