Um dos carros usados pelos bandidos estava no fim da Travessa Dona JúliaReprodução/PCERJ

Publicado 23/01/2026 19:33

Rio – Quatro homens foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (23) durante uma tentativa de roubo a residência em Niterói, na Região Metropolitana. Para despistar, eles utilizavam uniformes de uma concessionária de água e esgoto no momento do crime. Um dos integrantes do bando foi identificado como Ricardo de Jesus Bezerra.

Segundo a Polícia Civil, um trabalho de monitoramento e cruzamento de dados levou agentes da 25ª DP (Engenho Novo) e 26ª DP (Todos os Santos) à Travessa Dona Júlia, uma via sem saída, no bairro Fonseca. Os criminosos estavam fortemente armados, utilizando veículos com sinais identificadores adulterados.

Três dos homens estavam em um carro modelo Honda Fit, na cor preta, estacionado no final da travessa. O veículo era produto de roubo e apresentava placa de identificação pertencente a outro automóvel. Na abordagem, um deles chegou a gritar 'Perdi, perdi!".

Já em um segundo carro, um GM Ônix, também preto, que estava circulando nos arredores e teria a função de 'batedor' da quadrilha, estava Ricardo de Jesus, que, ao notar a aproximação policial, quebrou, intencionalmente, o próprio telefone celular, a fim de destruir provas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele utilizava tornozeleira eletrônica, admitiu participação no crime e declarou possuir antecedentes criminais.

Com o grupo, os policiais apreenderam ainda duas pistolas (uma Glock calibre 9 mm, com numeração suprimida, e uma Taurus ponto 40); quatro carregadores sobressalentes; 51 munições calibre 9 mm e 21 calibre .40; duas balaclavas; uma abraçadeira plástica para ser usada como algema; os uniformes da concessionária; celulares, mochilas e outros objetos.

Os quatro detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 25ª DP.