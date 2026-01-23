Um dos assaltantes colidiu um carro roubado em um restaurante depois de ser baleadoÉrica Martin/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) conseguiu junto à Justiça do Rio a conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva de três homens detidos, na terça-feira (20), após uma série de roubos de veículos na Zona Sudoeste
Em meio à sequência de crimes e à tentativa de fuga de um cerco de agentes do 18° BPM (Jacarepaguá), dois dos homens acabaram baleados. Um morreu em seguida, e o outro, na direção de um dos carros roubados, perdeu o controle do veículo e colidiu em um restaurante.
Um policial civil, vítima de um dos assaltos e responsável pelo tirou que matou um dos criminosos, e a companheira dele também ficaram feridos por disparos de arma de fogo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos três feridos na ação.
Ao solicitar a prisão preventiva do trio, a Promotoria de Justiça destacou a gravidade dos crimes: “Especialmente diante do emprego de arma de fogo e de disparos contra a guarnição; perseguição, fuga, ingresso em calçada e direção perigosa; colisão de veículo no interior de estabelecimento comercial; vítimas hospitalizadas em razão dos fatos”.
A 32ª DP (Taquara) investiga o caso e já identificou Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, como um quinto integrante do bando. Ele é considerado foragido. Os PMs recuperaram os três automóveis roubados pelo grupo.
fotogaleria
Um dos assaltantes colidiu um carro roubado em um restaurante depois de ser baleado
Um dos assaltantes colidiu um carro roubado em um restaurante depois de ser baleado