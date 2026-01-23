Um dos assaltantes colidiu um carro roubado em um restaurante depois de ser baleado - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/01/2026 21:43 | Atualizado 23/01/2026 21:46

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) conseguiu junto à Justiça do Rio a conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva de três homens detidos, na terça-feira (20), após uma série de roubos de veículos na Zona Sudoeste

Em meio à sequência de crimes e à tentativa de fuga de um cerco de agentes do 18° BPM (Jacarepaguá), dois dos homens acabaram baleados. Um morreu em seguida, e o outro, na direção de um dos carros roubados, perdeu o controle do veículo e colidiu em um restaurante.

Um policial civil, vítima de um dos assaltos e responsável pelo tirou que matou um dos criminosos, e a companheira dele também ficaram feridos por disparos de arma de fogo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos três feridos na ação.

Ao solicitar a prisão preventiva do trio, a Promotoria de Justiça destacou a gravidade dos crimes: “Especialmente diante do emprego de arma de fogo e de disparos contra a guarnição; perseguição, fuga, ingresso em calçada e direção perigosa; colisão de veículo no interior de estabelecimento comercial; vítimas hospitalizadas em razão dos fatos”.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso e já identificou Miguel Vieira Fernandes , de 32 anos, como um quinto integrante do bando. Ele é considerado foragido. Os PMs recuperaram os três automóveis roubados pelo grupo.