Nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) - Divulgação

Publicado 23/01/2026 18:39

Rio - Depois de 10 meses, chegou ao fim a intervenção emergencial do Conselho Federal de Medicina (CFM) no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj). A medida teve início em março do ano passado, quando o órgão federal constatou uma série de condutas que desrespeitavam normas da gestão pública, como despesas elevadas e consideradas desnecessárias, irregularidades em processos de compra e pagamento de fornecedores e falta de transparência.

A intervenção foi encerrada na última terça-feira (21). Já na quarta-feira (22), a nova diretoria do Cremerj tomou posse. Antônio Rodrigues Braga Neto assumiu a presidência, enquanto Marcelo Veloso Peixoto ficou com a vice-presidência. Eles ficarão à frente da autarquia até 30 de setembro de 2028.



Os dirigentes foram eleitos por unanimidade em plenária do Cremerj, realizada no último dia 8 de janeiro.

Compõem a nova diretoria do CREMERJ os seguintes conselheiros:



Secretário-geral - Gustavo Khaled Vasconcellos da Silva Delgado

Primeiro-secretário - José Ramon Varela Blanco

Tesoureiro - Roberto de Castro Meirelles de Almeida

Primeiro-tesoureiro - Fernando Jorge dos Santos Barros

Diretora de Sede e Representações - Renata Christine Simas de Lima

Corregedor - André Luís dos Santos Medeiros

Vice-corregedora - Ana Cristina Russo Marques Vicente



Já a Comissão de Tomada de Contas é composta pelos conselheiros Ana Cristina Baptista da Silva Figueiredo, Glaucia Maria Moraes de Oliveira e Ronaldo Contreiras de Oliveira Vinagre.