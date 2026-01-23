De acordo com a PM, as equipes suspeitaram de um veículo na saída da comunidade Guaporé. Equipes da 38ª DP (Brás de Pina), que estavam fazendo ronda na área, também perceberam a atitude do condutor.
Os agentes tentaram abordar o motorista, mas ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a uma perseguição. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a jogar o veículo para cima de uma viatura da Civil.
As equipes montaram um cerco e, na altura da Praça do Carmo, no cruzamento das avenidas Vicente de Carvalho e Brás de Pina, o motorista bateu. Ele foi preso em flagrante e os agentes apreenderam uma pistola. O carro havia sido roubado momentos antes do início da perseguição.
