Suspeito foi preso após bater com o carro roubadoReprodução

Publicado 23/01/2026 15:50 | Atualizado 23/01/2026 16:40

Vídeo mostrando suspeito sendo preso após bater o carro em perseguição em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/GY0kQEq4K9 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2026

De acordo com a PM, as equipes suspeitaram de um veículo na saída da comunidade Guaporé. Equipes da 38ª DP (Brás de Pina), que estavam fazendo ronda na área, também perceberam a atitude do condutor.

Os agentes tentaram abordar o motorista, mas ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu, dando início a uma perseguição. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a jogar o veículo para cima de uma viatura da Civil.

As equipes montaram um cerco e, na altura da Praça do Carmo, no cruzamento das avenidas Vicente de Carvalho e Brás de Pina, o motorista bateu. Ele foi preso em flagrante e os agentes apreenderam uma pistola. O carro havia sido roubado momentos antes do início da perseguição.