Rio - A ex-primeira-dama da cidade do Rio, Mariangeles Ibarra Maia, mulher do ex-prefeito Cesar Maia, ganhou uma homenagem da Prefeitura do Rio nesta sexta-feira (23). Ela, que morreu em setembro de 2025 devido a complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, agora dá nome a uma praça em São Conrado, na Zona Sul. 
O tributo foi publicado no Diário Oficial do município nesta manhã. A Praça Mariangeles Maia fica situada na Autoestrada Engenheiro Fernando MacDowell (antiga Autoestrada Lagoa-Barra), próximo à Rua Henrique Midosi.
Nas redes sociais, Cesar Maia agradeceu. "Recebo com profunda emoção e gratidão o decreto do prefeito Eduardo Paes que dá o nome de Mariangeles Maia a uma praça da nossa cidade. É uma homenagem que honra sua dedicação à vida pública, ao trabalho social e ao Rio de Janeiro. Meu agradecimento sincero ao prefeito por esse gesto de respeito, memória e reconhecimento", disse.
A secretária municipal de Turismo, Daniela Maia, também demonstrou gratidão. "Agradeço ao prefeito enormemente a publicação do decreto da Praça Mariangeles Maia. Família toda muito emocionada! Eternamente grata, prefeito!", escreveu.
Em resposta a Cesar, Paes comentou que era uma honra. "Justo e merecido", destacou.
Mariangeles morreu no dia 6 de setembro de 2025 aos 76 anos. Ela estava internada desde 26 de agosto na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, e não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.
Natural de Santiago, no Chile, a ex-primeira-dama conheceu Cesar Maia em 1969, enquanto o ex-prefeito estava exilado no país durante o regime militar. Eles foram casados por 56 anos e os filhos gêmeos, Rodrigo e Daniela, também nasceram na capital chilena.
Ela foi primeira-Dama da cidade e Presidente da Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro por 12 anos (1993-1996 e 2001-2008). Além disso, organizou e coordenou vários projetos e programas de inclusão social.
Mariangeles e Cesar Maia foram casados por 56 anos