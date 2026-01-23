Mariangeles Ibarra Maia era natural de Santiago, no Chile - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2026 14:44

O tributo foi publicado no Diário Oficial do município nesta manhã. A Praça Mariangeles Maia fica situada na Autoestrada Engenheiro Fernando MacDowell (antiga Autoestrada Lagoa-Barra), próximo à Rua Henrique Midosi.

Nas redes sociais, Cesar Maia agradeceu. "Recebo com profunda emoção e gratidão o decreto do prefeito Eduardo Paes que dá o nome de Mariangeles Maia a uma praça da nossa cidade. É uma homenagem que honra sua dedicação à vida pública, ao trabalho social e ao Rio de Janeiro. Meu agradecimento sincero ao prefeito por esse gesto de respeito, memória e reconhecimento", disse.

A secretária municipal de Turismo, Daniela Maia, também demonstrou gratidão. "Agradeço ao prefeito enormemente a publicação do decreto da Praça Mariangeles Maia. Família toda muito emocionada! Eternamente grata, prefeito!", escreveu.

Em resposta a Cesar, Paes comentou que era uma honra. "Justo e merecido", destacou.

Mariangeles morreu no dia 6 de setembro de 2025 aos 76 anos. Ela estava internada desde 26 de agosto na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, e não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Natural de Santiago, no Chile, a ex-primeira-dama conheceu Cesar Maia em 1969, enquanto o ex-prefeito estava exilado no país durante o regime militar. Eles foram casados por 56 anos e os filhos gêmeos, Rodrigo e Daniela, também nasceram na capital chilena.

Ela foi primeira-Dama da cidade e Presidente da Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro por 12 anos (1993-1996 e 2001-2008). Além disso, organizou e coordenou vários projetos e programas de inclusão social.

