Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (23), o ex-policial militar Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão, dentro de um restaurante em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele responde pela morte do bicheiro Alcebíades Paes Garcia, o Bid, além do homicídio do advogado e ex-policial civil Carlos Daniel Dias, ocorrido em 2022, em Niterói.
Repolhão também é investigado por envolvimento com um dos maiores grupos de extermínio do estado, ligado ao contraventor Bernardo Bello. O suspeito foi localizado por agentes da 35ª DP (Campo Grande) enquanto almoçava com a família.

Segundo a Polícia Civil e o setor de inteligência, ele estaria escondido na região, buscando refúgio junto à milícia que atua no local. A partir dessa informação, equipes da 35ª DP iniciaram um trabalho de monitoramento. Nesta sexta-feira, a presença do alvo no restaurante foi confirmada, e ele acabou preso, sem chance de fuga.

O investigado já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil. Em 2024, o grupo do qual fazia parte foi denunciado pelo homicídio de Carlos Daniel Dias e também passou a ser investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.