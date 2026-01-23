Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão - Divulgação

Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como RepolhãoDivulgação

Publicado 23/01/2026 21:01

Repolhão também é investigado por envolvimento com um dos maiores grupos de extermínio do estado, ligado ao contraventor Bernardo Bello. O suspeito foi localizado por agentes da 35ª DP (Campo Grande) enquanto almoçava com a família.



Segundo a Polícia Civil e o setor de inteligência, ele estaria escondido na região, buscando refúgio junto à milícia que atua no local. A partir dessa informação, equipes da 35ª DP iniciaram um trabalho de monitoramento. Nesta sexta-feira, a presença do alvo no restaurante foi confirmada, e ele acabou preso, sem chance de fuga.



O investigado já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil. Em 2024, o grupo do qual fazia parte foi denunciado pelo homicídio de Carlos Daniel Dias e também passou a ser investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.