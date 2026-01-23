Policiais da Deam de Cabo Frio realizaram a prisãoReprodução
Polícia prende foragido por roubar a aposentadoria da própria mãe e amarrá-la
Homem ameaçou incendiar a casa da vítima caso não recebesse o dinheiro
Homem é preso por estuprar enteada de 5 anos na Baixada Fluminense
Abusos começaram em 2011 e duraram três anos
Grupo com uniformes de concessionária é preso em tentativa de roubo a residência em Niterói
Com eles, foram apreendidas armas e munições
Conselho Federal de Medicina encerra intervenção e Cremerj empossa nova diretoria
Medida teve início em março do ano passado, quando o órgão constatou uma série de condutas que desrespeitavam normas da gestão pública
Cláudio Castro exonera presidente do Rioprevidência
Decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado
Polícia indicia argentina por injúria racial contra funcionário de bar em Ipanema
Agostina Páez, de 29 anos, está impedida de deixar o Brasil. A amiga da investigada vai responder por falso testemunho
