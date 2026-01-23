Policiais da Deam de Cabo Frio realizaram a prisão - Reprodução

Publicado 23/01/2026 20:05 | Atualizado 23/01/2026 20:14

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam, nesta quinta-feira (22), um homem que roubou a aposentadoria da própria mãe e ameaçou colocar fogo na residência dela. Ele foi detido no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou em depoimento que seu próprio filho a amarrou para roubar todo o benefício da aposentadoria dela. Além disso, ele ainda teria ameaçado colocar fogo na residência, caso não recebesse o dinheiro.

Os agentes constataram que o homem já possuía antecedentes criminais e respondeu por roubos cometidos em São Pedro da Aldeia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por roubo e ameaça.