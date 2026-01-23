O homem foi encaminhado por agentes para a sede da 60ª DP - Reprodução

Publicado 23/01/2026 19:57

Rio – Um homem foi preso, nesta sexta-feira (23), em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, por estuprar a enteada. A vítima tinha apenas 5 anos de idade quando os abusos tiveram início, em 2011.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou a relatar em depoimento que, ao longo de três anos de violência, era manipulada emocionalmente e ameaçada, o que a impediu de denunciar o criminoso à mãe.

Ao ser localizado, em uma localidade conhecida como Vila Actura, o homem tentou fugir, resistiu à abordagem, mas acabou sendo detido e confessando o crime. Já na sede da delegacia, foi cumprido contra ele um mandado de prisão condenatória por estupro de vulnerável, com pena de 23 anos de reclusão.