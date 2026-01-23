Casa estava vazia no momento do acidente Reprodução / Redes Sociais
Envolvidos em série de roubos de veículos na Zona Sudoeste têm prisão preventiva decretada
Outro integrante do grupo foi baleado por um policial civil e não resistiu; um quinto segue foragido
Preso ex-PM suspeito de matar bicheiro e firmar aliança com Bernardo Bello
Marcelo Sarmento Mendes, vulgo Repolhão, também responde pela execução do advogado Carlos Daniel Dias
Polícia prende foragido por roubar a aposentadoria da própria mãe e amarrá-la
Homem ameaçou incendiar a casa da vítima caso não recebesse o dinheiro
Homem é preso por estuprar enteada de 5 anos na Baixada Fluminense
Abusos começaram em 2011 e duraram três anos
Grupo com uniformes de concessionária é preso em tentativa de roubo a residência em Niterói
Com eles, foram apreendidas armas e munições
Conselho Federal de Medicina encerra intervenção e Cremerj empossa nova diretoria
Medida teve início em março do ano passado, quando o órgão constatou uma série de condutas que desrespeitavam normas da gestão pública
