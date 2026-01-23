Casa estava vazia no momento do acidente - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2026 16:45

Rio - Uma casa caiu na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (23). Apesar do susto, não havia ninguém no interior do imóvel e não houve feridos.

Agentes do quartel da Gávea foram acionados por volta das 15h. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a casa logo após o acidente. Em outras imagens, é possível ver um caminha dos Bombeiros circulando na comunidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Paes explicou que a chuva persistente pode causar deslizamentos e alertou às pessoas que moram em encostas. O prefeito ainda citou o desabamento na Rocinha.

"O risco é menor para ocorrências de encher rios muito rápido, bolsões d’água, enchentes, mas a vida de quem mora em regiões de encostas, onde a chuva encharca o solo, aumenta os riscos de deslizamento. Não tivemos casos grandes, tivemos um ou outro pequenos: fundos de uma casa de uma senhora na Rocinha. Vamos ficar atentos, o COR ficará informando", relatou Paes.

