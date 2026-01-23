Recém-nascido foi resgatado de dentro do lixo por policiais do 20º BPM (Mesquita)Divulgação / PMERJ
Recém-nascido encontrado em lata de lixo segue internado em Nova Iguaçu
Com saúde estável, o bebê permanece na UTI do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões
Polícia indicia argentina por injúria racial contra funcionário de bar em Ipanema
Agostina Páez, de 29 anos, está impedida de deixar o Brasil. A amiga da investigada vai responder por falso testemunho
Crea-RJ vai à Justiça exigir reparos urgentes de ponte de madeira em Niterói
Estrutura está interditada pela Defesa Civil desde dezembro do ano passado e tem risco imediato de desabamento
‘A gente sai e não sabe se volta’, lamenta entregador em enterro de colega em Irajá
Marcelo Julio da Silva tentou fugir de tentativa de assalto a pé quando foi morto por dois criminosos
Vídeo mostra colisão em perseguição policial que terminou com homem preso na Zona Norte
Suspeito de roubar carro fugiu dos policiais, mas acabou detido em flagrante
Vídeo: árvore cai em frente a shopping em Botafogo e fere quatro pessoas
Vítimas foram atendidas e liberadas no local. Três carros foram atingidos
