Recém-nascido foi resgatado de dentro do lixo por policiais do 20º BPM (Mesquita)Divulgação / PMERJ

Publicado 23/01/2026 13:36 | Atualizado 23/01/2026 17:44

Ao DIA, o delegado Celso Gustavo, titular da 56ª DP (Comendador Soares), afirmou que as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo bebê. Segundo ele, os depoimentos dos pais serão fundamentais para definir quais crimes podem ter sido cometidos.

A criança foi resgatada por policiais do 20º BPM (Mesquita), acionados após receberem a denúncia de que havia um recém-nascido abandonado no local. Ele, que estava enrolado em um pano, com sinais vitais estáveis e o cordão umbilical ainda preso ao corpo, foi levado à UPA do bairro, e pouco depois, transferido à maternidade.



Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o caso está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Cabuçu. Procurado pelo DIA, o órgão não se pronunciou.



