Recém-nascido foi resgatado de dentro do lixo por policiais do 20º BPM (Mesquita)Divulgação / PMERJ

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – Segue internado e com estado de saúde estável o bebê encontrado em uma lata de lixo no bairro de Cabuçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na terça-feira (20). Ele permanece na UTI Neonatal do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões, conforme divulgado pela direção da unidade nesta sexta-feira (23). 
Ao DIA, o delegado Celso Gustavo, titular da 56ª DP (Comendador Soares), afirmou que as investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo bebê. Segundo ele, os depoimentos dos pais serão fundamentais para definir quais crimes podem ter sido cometidos.
A criança foi resgatada por policiais do 20º BPM (Mesquita), acionados após receberem a denúncia de que havia um recém-nascido abandonado no local. Ele, que estava enrolado em um pano, com sinais vitais estáveis e o cordão umbilical ainda preso ao corpo, foi levado à UPA do bairro, e pouco depois, transferido à maternidade.
Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o caso está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Cabuçu. Procurado pelo DIA, o órgão não se pronunciou. 