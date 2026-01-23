Árvore interditou uma faixa da Praia de BotafogoReprodução
Árvore caiu em cima de carros em frente ao Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul— Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/bbd96u2Zfw
Agora você pode ler esta notícia off-line
Árvore interditou uma faixa da Praia de BotafogoReprodução
Árvore caiu em cima de carros em frente ao Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul— Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/bbd96u2Zfw
Vídeo: árvore cai em frente a shopping em Botafogo e fere quatro pessoas
Vítimas foram atendidas e liberadas no local. Três carros foram atingidos
Ex-primeira-dama do Rio, Mariangeles Maia é homenageada com nome de praça em São Conrado
Mulher do ex-prefeito Cesar Maia, ela morreu aos 76 anos em setembro de 2025
Vídeo: homem pulou de caminhão desgovernado antes de acidente que matou criança em Friburgo
Carreta arrastou carro em que a vítima estava até atingir imóvel. J.R.P completaria 7 anos nesta sexta-feira
Recém-nascido encontrado em lata de lixo segue internado em Nova Iguaçu
Com saúde estável, o bebê permanece na UTI do Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões
Funcionário da Light é preso por furto de cabos e desvios de energia elétrica
Ação aconteceu após denúncia anônima recebida pela companhia
Mais de 1,4 mil policiais militares atuarão no primeiro fim de semana com megablocos
Chá da Alice acontece na manhã deste sábado (24) no Centro do Rio; no domingo (25), é a vez do Bloco da Lexa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.