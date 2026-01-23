Árvore interditou uma faixa da Praia de Botafogo - Reprodução

Árvore interditou uma faixa da Praia de BotafogoReprodução

Publicado 23/01/2026 15:34 | Atualizado 23/01/2026 15:41

Rio - Uma árvore caiu e atingiu ao menos três carros em frente ao Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul, na tarde desta sexta-feira (23). O Corpo de Bombeiros prestou socorro a dois adultos e duas crianças, que foram liberadas ainda no local.

De acordo com a corporação, as equipes do quartel do Humaitá foram acionadas por volta das 14h20. A árvore ocupou uma faixa da avenida, causando congestionamento na região. Um vídeo mostra os carros atingidos e outros tentando passar pelo lado.

Veja o vídeo:

