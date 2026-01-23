Prédios históricos que margeiam o Circuito Preta Gil, no Centro, foram cercados com grades - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 23/01/2026 12:03

Rio - Mais de 1.400 policiais militares atuarão na área do Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, durante os desfiles dos megablocos deste final de semana. O primeiro realizado será o Chá da Alice, no sábado (24), com concentração na Praça da Candelária, na Rua Primeiro de Março, às 7h.

"O Rio de Janeiro está preparado para receber com segurança milhões de foliões. Nosso foco é proteger a vida das pessoas, com planejamento e integração das forças policiais. Temos investido em tecnologia e em estrutura para que o Carnaval seja uma festa de alegria e paz", disse o governador Cláudio Castro.

Segundo o Governo do Rio, da Praça da Candelária, onde haverá a concentração dos foliões do Chá da Alice e do Bloco da Lexa, no domingo (25), até as proximidades do Aterro do Flamengo, o público só poderá ter acesso à área de desfile através de um dos 23 pontos de revista. Ao todo, serão 1.410 PMs trabalhando.

Em cada ponto, os policiais atuarão com com detectores de metais com objetivo de recolher facas, tesouras, vidros ou qualquer objeto que possa ser transformado em arma.



"A capacitação da tropa e o emprego de recursos materiais adequados têm garantido o êxito na segurança de todos os megaeventos. As ações da nossa corporação seguem três eixos fundamentais: planejamento, inteligência e tecnologia", afirmou do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

O Circuito Preta Gil começa na Praça da Candelária, passa por toda a Rua Primeiro de Março e pela Avenida Antônio Carlos, terminando apenas próximo ao Aterro do Flamengo. Em todo esse caminho, terá torres de observação com agentes da PM, além de um monitoramento feito por helicóptero e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM). As câmeras das aeronaves estarão equipadas com software de reconhecimento facial.



Durante os desfiles, que começam às 7h e terminam às 12h, duas equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM) estarão atuando entre os foliões para prevenir tumultos. Identificados por um capacete branco, os policiais são lotados no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e são experientes nesse modelo de policiamento.



A coordenação das equipes ficará centralizada em um carro-comando estacionado nas proximidades do prédio histórico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), na Avenida Antônio Carlos. Agentes estarão no veículo acompanhando em tempo real as imagens geradas pelas câmeras.





Outros eventos



Além dos dois primeiros megablocos, há outros desfiles de blocos carnavalescos de rua na capital neste final de semana e a Fanfest no Posto 3 da Praia de Copacabana, Zona Sul. O evento será realizado em todos os finais de semana até o Carnaval, com shows de samba e telões para transmitir os desfiles das escolas no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Ainda nesta sexta-feira (23) começam os desfiles técnicos das escolas de samba da Série Ouro. A partir das 21h, se apresentam Unidos do Jacarezinho, Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Vigário Geral e Unidos de Padre Miguel. A entrada é gratuita.

Já para os ensaios do Grupo Especial, que começam no próximo dia 30, é necessário emitir o ingresso pelo aplicativo oficial Rio Carnaval , disponível para iOS e Android. O ticket é gratuito. No Sambódromo, haverá totens para a retirada dos ingressos, com quantidade limitada, na hora, mas a recomendação é de que a emissão seja feita com antecedência no aplicativo.

Para garantir a segurança desses outros eventos, o comando da PM mobilizou efetivo de reforço para apoiar os batalhões de área, o 19º BPM (Copacabana), na Fanfest, e o 4º BPM (São Cristóvão), nos ensaios.

Reforço da Prefeitura

Ao longo de todo o período carnavalesco, estão previstos 458 desfiles de blocos de rua, que devem mobilizar mais de 6 milhões de foliões, entre moradores e turistas. A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial

Para evitar vandalismo e risco de depredação, grades foram colocadas em prédios e monumentos históricos do Rio. A fachada do Palácio Tiradentes, do Paço Imperial e o Cais do Valongo já estão protegidos.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal também montaram uma operação especial de ordenamento urbano e patrulhamento. O esquema começou no último dia 17 e ficará até o Carnaval acabar, em 22 de fevereiro.

Serão aproximadamente 1.100 agentes (entre guardas municipais e servidores da Seop) usando 70 viaturas – entre reboques, motocicletas e viaturas – nas ações.



As equipes vão acompanhar a concentração dos megablocos e blocos, o trajeto e também a dispersão, com ações de ordenamento urbano e fiscalização do comércio ambulante irregular (ambulantes, barraqueiros e quiosques), com atenção especial à apreensão de garrafas de vidro que são proibidas e podem causar acidentes, e coerção a delitos.



Os guardas municipais também vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito, operando bloqueios viários, efetuando reboques, orientando a travessia de pedestres e coibindo estacionamentos irregulares e obstrução de áreas públicas, entre outras irregularidades. A operação tem como objetivo minimizar possíveis impactos no trânsito e agilizar a abertura das vias após o encerramento dos eventos. Haverá fiscalização de táxis, carros de aplicativos e de transporte, além do acompanhamento e auxílio no encerramento dos blocos oficiais.



Os efetivos também vão atuar no patrulhamento das estações do BRT, na Ronda Maria da Penha nos megablocos e na distribuição de pulseiras em blocos infantis pelos agentes do Grupamento de Ronda Escolar.

Calendário Megablocos

Todos com concentração na Rua Primeiro de Março, às 7h

- 24/01 – Chá da Alice. Público estimado: 50 mil

- 25/01 – Bloco da Lexa. Público estimado: 50 mil

- 31/01 – Bloco da Gold (Léo Santana). Público estimado: 150 mil

- 01/02 – SeráQAbre?. Público estimado: 150 mil

- 07/02 – Bloco da Favorita. Público estimado: 50 mil

- 08/02 – Cordão do Boitatá. Público estimado: 50 mil

- 14/02 – Cordão da Bola Preta. Público estimado: 700 mil

- 17/02 – Fervo da Lud (Ludmilla). Público estimado: 600 mil

- 21/02 – Bloco da Anitta. Público estimado: 100 mil

- 22/02 – Monobloco. Público estimado: 80 mil

Calendário de ensaios técnicos

- Série Ouro

23 de janeiro (sexta-feira): a partir das 21h



Unidos do Jacarezinho

Em Cima da Hora

Unidos da Ponte

Vigário Geral

Unidos de Padre Miguel

24 de janeiro (sábado): a partir das 18h



Botafogo Samba Clube

União do Parque Acari

Unidos de Bangu

União de Maricá

União da Ilha



25 de janeiro (domingo): a partir das 18h



Inocentes de Belford Roxo

Arranco do Engenho de Dentro

Império Serrano

Unidos do Porto da Pedra

Estácio de Sá

- Grupo Especial

30 de Janeiro (sexta-feira): a partir das 21h

Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

31 de janeiro (sábado): a partir das 20h

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



1º de fevereiro (domingo): a partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

6 de fevereiro (sexta-feira): a partir das 21h

Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



7 de fevereiro (sábado): a partir das 18h, com a lavagem da Sapucaí



Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



8 de fevereiro (domingo): a partir das 19h



Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis