Caminhão arrastou carro que a vítima estava até atingir muro de imóvel - Reprodução/Redes Sociais

Caminhão arrastou carro que a vítima estava até atingir muro de imóvelReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2026 14:42

Rio - Câmeras de segurança registraram um caminhão descendo uma ladeira desgovernado pouco antes de provocar o acidente que matou uma criança de 6 anos , em Nova Friburgo, na Região Serrana. O caso aconteceu na quarta-feira (21) e um dos ocupantes chegou a pular do veículo em movimento. A carreta arrastou o carro da família da vítima, que estava estacionado, e atingiu o muro de um imóvel.

O acidente aconteceu por volta das 17h e as imagens das câmeras de segurança mostram o caminhão descendo sem controle pela ladeira da Rua Uruguaiana, no bairro Olaria. Próximo a um comércio, o ajudante, que estava no banco do carona, pula do veículo em movimento e acaba caindo na frente de um carro. No vídeo, é possível ver a carreta seguindo desgovernada pela via, enquanto clientes do estabelecimento se desesperam.

Veja o vídeo:

Homem pulou de caminhão desgovernado antes de acidente que matou criança em Nova Friburgo



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/apdwKN8GFq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 23, 2026

O homem que pulou do caminhão, não identificado, sofreu uma fratura na perna e permanece internado no Hospital Municipal Raul Sertã. Segundo a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, o quadro de saúde dele é considerado estável nesta sexta-feira (23). Enquanto descia a rua, a carreta arrastou o carro em que estava J.R.P e a mãe, Luciana Rabello da Costa Paula, até atingir um imóvel na Rua Franklin Coutinho.

Com o impacto, a menina morreu no local e a mãe fraturou costelas do lado esquerdo e teve escoriações no rosto e braços. A mulher foi atendida no Hospital Municipal Raul Sertã, mas transferida para uma unidade privada. Não há informações sobre o quadro de saúde dela. O carro da família estava estacionado no momento do acidente. O pai da criança havia descido para comprar um refrigerante para uma celebração antecipada de aniversário no local onde a filha praticava judô. Ela completaria 7 anos nesta sexta.

O motorista do caminhão também chegou a ser encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta. Lucas Nogueira da Silva não tinha carteira de habilitação e dirigia o caminhão de uma empresa. Em depoimento à 115ª DP (Nova Friburgo), ele afirmou que houve uma falha no veículo e foi liberado. O caso é investigado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.

O corpo da vítima foi sepultado na quinta-feira (22). A morte da menina provocou comoção entre os moradores de Friburgo, que usaram as redes sociais para lamentar o episódio. "Uma menina tão pequena! Um pouco mais nova que minha filha, sinto muito por essa família. Deus dê forças para todos, principalmente o pai e a mãe", escreveu uma pessoa. "Estou muito triste, desde ontem, com esse anjinho no meu pensamento", desabafou mais.

"Acabou com o meu dia. Muito triste saber que uma criança inocente teve a vida ceifada dessa forma", lamentou um morador. "Acho que Friburgo inteiro está de luto... Olho para meus filhos e meu coração dói por esses pais", se solidarizou outro. "Só de imaginar a dor dessa família, meu coração dói", comentou mais um. "Que dor que essa família sente nesse momento. Como mãe, não gosto nem de imaginar", afirmou uma pessoa.