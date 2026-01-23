Área disponibilizada para quem for sorteado será de 3m x 3m - Divulgação

Os espaços poderão ser ocupados com barracas padronizadas, food trucks ou food bikes licenciadas pela prefeitura. A área disponibilizada para quem for sorteado será de 3m x 3m. Podem se inscrever maiores de 18 anos que sejam residentes na capital fluminense. Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) publicou, nesta sexta-feira (30), uma resolução que regulamenta o sorteio para os ambulantes que pretendem trabalhar nos pontos fixos no entorno do Sambódromo durante o Carnaval 2026. Serão 80 vagas com autorizações concedidas através de um sorteio on-line. As inscrições devem ser feitas pela internet , entre as 10h na próxima terça-feira (27) e 18h de quarta-feira (28).Os espaços poderão ser ocupados com barracas padronizadas, food trucks ou food bikes licenciadas pela prefeitura. A área disponibilizada para quem for sorteado será de 3m x 3m. Podem se inscrever maiores de 18 anos que sejam residentes na capital fluminense.

Segundo a Seop, será admitida somente uma única inscrição por pessoa física, e é permitida a inclusão de um auxiliar. Não é permitido que uma pessoa cadastrada como auxiliar também participe do sorteio, sob pena de exclusão dos envolvidos.



O sorteio público será realizado por meio eletrônico na quinta-feira (29), às 10h. Já o resultado, vai ser divulgado no mesmo site onde foi efetuada a inscrição, assim como as informações sobre a convocação dos candidatos.

"Além das 80 vagas, também serão sorteadas outras 80 vagas para compor um cadastro de reserva. As ordens de escolha dos pontos fixos serão atribuídas de acordo com a cronologia do sorteio", afirmou a Seop. Todos as informações constam no Diário Oficial desta sexta, no início na página 36.

Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos originais para escolha dos pontos na sede da Coordenadoria de Controle Urbano, na Rua Ministro Hélio Beltrão, nº 50, Cidade Nova, Rio de Janeiro, a partir do dia 2 de fevereiro.

Documentos:



- Comprovante de inscrição;

- Carteira de identidade;

- CPF;

- Comprovante de residência no município do Rio de Janeiro, expedido nos últimos três meses da data da inscrição;

- Foto colorida no tamanho 5x7 do candidato titular e, caso haja, do auxiliar;

- No caso de food trucks ou food bikes: autorização de funcionamento emitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro