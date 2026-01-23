A DRF e a Light realizaram inspeções em dois imóveis do funcionário em Queimados - Divulgação / Light

Rio - Um funcionário da Light foi preso por furtar cabos e desviar energia elétrica, prática popularmente conhecida como 'gato' de luz, nesta quinta-feira (22), em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a Light, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizou, em conjunto com a companhia, inspeções em dois imóveis utilizados pelo colaborador após uma denúncia anônima.

Durante a vistoria, os agentes identificaram cabos furtados, além de desvios de energia elétrica. Ele foi conduzido à sede da DRF, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte, para os procedimentos legais.

Por meio de nota, a empresa repudiou qualquer desvio de conduta e informou que está colaborando com as investigações.