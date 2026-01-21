Bebê foi encontrado com vida dentro do lixo e levado à UPA de CabuçuReprodução / Google Maps

Rio – Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma lata de lixo no Morro do Chapéu, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (20).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após receberem a denúncia de que havia um bebê abandonado no local. A criança, que estava enrolada em um pano, com sinais vitais estáveis e o cordão umbilical ainda preso ao corpo, foi levada à UPA do bairro, onde permaneceu.
Procurada por DIA, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o bebê passa bem e foi transferido para o Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões, no mesmo município. 
O caso está sendo investigado pela 56ª DP (Nova Iguaçu). As circunstâncias do abandono ainda são desconhecidas.
 
 