Niterói: reunidos no Yorubár, na Cantareira, Luiz Carlos de Carvalho e alguns dos Comendadores da ORC. - Reprodução/Ordem da Resistência Cultural de Niterói

Niterói: reunidos no Yorubár, na Cantareira, Luiz Carlos de Carvalho e alguns dos Comendadores da ORC.Reprodução/Ordem da Resistência Cultural de Niterói

Publicado 29/07/2026 11:17 | Atualizado 29/07/2026 11:18

Niterói - Em uma típica noite niteroiense dos arredores da Cantareira, artistas e personagens experientes da cidade também se juntam para "farmar aura" a seu jeito.



A última terça-feira (28) foi noite do receptivo Yorubár (mais conhecido como Bar do Renato, ou ex-Taska), do sempre gentilíssimo Renato Cruz, reunir algumas destas figuras que compõem a Ordem da Resistência Cultural de Niterói. Apesar de não ser Natal, foi uma noite feliz de degustação de drinks e cervejas entre os amigos Comendadores reunidos: Luiz Carlos de Carvalho, Marcia Müller, Deneir Martins e Ricardo Pimenta.

SOBRE A ORDEM DA RESISTÊNCIA

A Ordem da Resistência foi criada em setembro de 2023 pelo artista plástico Le Barba na Cantareira, em Niterói, em um ato festivo no Yourubar. Inspirada na argentina Orden del Tornillo (1948), a honraria foi concebida para homenagear resistentes e insurgentes que contribuem para o livre pensamento da arte e da cultura libertária. O lançamento oficial da ordem foi coberto pelo jornal O Dia em uma matéria sobre a performance interativa na região.

POINT DO SAUDOSO JOURDAN AMÓRA

O jornalista Jourdan Amóra, falecido em outubro de 2025 aos 87 anos, era o icônico diretor do jornal A Tribuna. Por décadas, ele manteve a rotina de frequentar e tomar cerveja no clássico Bar do Renato, localizado na Praça Leoni Ramos, no coração da Cantareira, bairro de São Domingos.