Niterói: reunidos no Yorubár, na Cantareira, Luiz Carlos de Carvalho e alguns dos Comendadores da ORC.Reprodução/Ordem da Resistência Cultural de Niterói
Ordem da Resistência farmou aura na Cantareira
Luiz Carlos de Carvalho reúne alguns integrantes da Ordem da Resistência em point frequentado pelo saudoso Jourdan Amóra, na Cantareira
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Dois suspeitos são presos com drogas durante operação da PM no Morro do Mic, em Niterói
Ação do 12º BPM apreendeu maconha, cocaína e crack durante patrulhamento na comunidade da Ilha da Conceição
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Suspeito é preso com arma e drogas durante patrulhamento em comunidade de Niterói
Ação da Polícia Militar na comunidade do Jacaré, em Piratininga, também resultou na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e outros materiais ligados ao tráfico
Três homens são presos por furto em antigo prédio da Telemar, em Niterói
Suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar deixando o imóvel com fios, ferragens e ferramentas utilizadas na ação criminosa
Secretária nacional do MCTI visita laboratório na PUD de Santa Bárbara
Agenda destacou iniciativas da Prefeitura de Niterói para ampliar o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação e à inclusão digital
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