Niterói: todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a 81ª DPDivulgação/Ascom
Suspeito é preso com arma e drogas durante patrulhamento em comunidade de Niterói
Ação da Polícia Militar na comunidade do Jacaré, em Piratininga, também resultou na apreensão de entorpecentes, rádios comunicadores e outros materiais ligados ao tráfico
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Três homens são presos por furto em antigo prédio da Telemar, em Niterói
Suspeitos foram flagrados pela Polícia Militar deixando o imóvel com fios, ferragens e ferramentas utilizadas na ação criminosa
Secretária nacional do MCTI visita laboratório na PUD de Santa Bárbara
Agenda destacou iniciativas da Prefeitura de Niterói para ampliar o acesso à ciência, à tecnologia, à inovação e à inclusão digital
Rodrigo Neves destaca parceria com a UFF e importância da ciência durante a SBPC
Conferência apresentou iniciativas que aproximam conhecimento científico e gestão municipal, como o Comitê Científico da Covid-19 e o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA)
CDL Niterói recebe ministro do Empreendedorismo para discutir fortalecimento dos pequenos negócios
Durante o encontro, o ministro apresentou iniciativas do Governo Federal voltadas ao incentivo dos pequenos negócios
Cidade vai ganhar pista de skate em Piratininga
Projeto será executado pelo Consórcio Pista de Skate Camboatá 2026
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