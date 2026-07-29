Niterói: todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a 81ª DP - Divulgação/Ascom

Niterói: todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a 81ª DPDivulgação/Ascom

Publicado 29/07/2026 10:49

Niterói - Um homem foi preso e uma arma de fogo, drogas e equipamentos utilizados pelo tráfico foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A ocorrência foi registrada por volta das 12h desta terça-feira (28).

De acordo com o 12º BPM , policiais realizavam patrulhamento pela Travessa Frei Orlando, área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando três homens em atitude suspeita perceberam a aproximação da viatura e fugiram em direções diferentes.

Os agentes iniciaram uma perseguição a pé e conseguiram alcançar um dos suspeitos, que foi detido sem oferecer resistência. Durante a revista, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 carregado com três munições intactas, além de um aparelho celular.

Enquanto realizavam buscas pela região, os militares encontraram uma bolsa abandonada contendo 253 trouxinhas de maconha, 45 pedras de crack, três rádios transmissores, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 18 em dinheiro. Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foi encaminhado para a 81ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Os outros dois homens conseguiram fugir e, até a última atualização da ocorrência, ainda não haviam sido localizados. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar os envolvidos.

A reportagem buscou contato com a defesa dos citados, através da internet e das redes sociais, sem sucesso, até a publicação desta matéria. O espaço permanece sempre aberto para manifestações.