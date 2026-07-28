Niterói: Vigilante desapareceu após assumir o plantão no Horto do Fonseca; caso será analisado em audiência marcada pela Justiça - Reprodução/Internet

Niterói: Vigilante desapareceu após assumir o plantão no Horto do Fonseca; caso será analisado em audiência marcada pela JustiçaReprodução/Internet

Publicado 28/07/2026 09:43

Niterói - A Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 4 de agosto, às 14h30, a audiência de instrução e julgamento dos acusados pela morte do vigilante Maximiliano Pina Júlio, de 41 anos. A sessão será realizada na 3ª Vara Criminal de Niterói e representa uma das principais etapas do processo.

Respondem à ação o vigilante Bruno Cordeiro Gomes de Souza e Marcelo São Paio de Figueiredo, proprietário da empresa Flystar Segurança. Ambos tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas durante as investigações. Até a última atualização do processo, a Justiça não havia confirmado se Marcelo, que chegou a ser considerado foragido, havia se apresentado às autoridades.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), Maximiliano saiu de casa, em Inoã, Maricá, na manhã de 21 de fevereiro para trabalhar no Horto do Fonseca , onde atuava como vigilante da Flystar Segurança.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima chegando ao local em sua motocicleta. Segundo a Polícia Civil, o vigilante também registrou o início do expediente por meio de mensagens enviadas a grupos internos da empresa. A investigação aponta, no entanto, que ele foi morto dentro do próprio local de trabalho.

Ainda conforme a DHNSG, câmeras de segurança flagraram Bruno e Marcelo colocando o que seria o corpo da vítima em um veículo pertencente a uma empresa de segurança privada administrada por Marcelo. A identificação foi feita após o cruzamento de informações com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói.

A motocicleta de Maximiliano foi encontrada abandonada em outra rua do bairro Fonseca. Para a Polícia Civil, o veículo foi deixado no local para dificultar as investigações. Os agentes também apuraram que Bruno teria informado a outras pessoas que a vítima não havia comparecido ao plantão naquele dia.

Bruno Cordeiro Gomes de Souza foi preso ainda em fevereiro, no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, em cumprimento a um mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas testemunhas, produzidas provas e interrogados os réus. Após essa etapa, a Justiça dará continuidade ao processo com base nos elementos reunidos nos autos.

A reportagem tentou contato com a defesa dos acusados por meio de pesquisas na internet e nas redes sociais, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para ouvir a defesa do acusado.