Niterói: Solar Notre Reve será palco de projeto que ensina gratuitamente sobre produção e criação cultural na música - Alex Ramos/Divulgação

Niterói: Solar Notre Reve será palco de projeto que ensina gratuitamente sobre produção e criação cultural na músicaAlex Ramos/Divulgação

Publicado 28/07/2026 07:25 | Atualizado 28/07/2026 07:29

Niterói - A cidade de Niterói reafirma sua vocação como uma das principais cidades da música no Estado do Rio de Janeiro ao receber uma série de workshops gratuitos voltados ao fortalecimento e à profissionalização do setor musical. O projeto Niterói de Todos os Cantos realizará, entre os dias 4 e 13 de agosto, quatro encontros formativos em diferentes regiões da cidade, democratizando o acesso a conteúdos estratégicos para artistas, grupos, produtores e realizadores de eventos musicais.

Reconhecida por sua intensa produção cultural e pela diversidade de seus artistas, Niterói reúne um ecossistema musical que vai da música popular às expressões instrumentais, do samba ao rock, da música de concerto às novas produções independentes. O projeto nasce justamente com o objetivo de fortalecer esse cenário, oferecendo ferramentas que contribuam para a organização, sustentabilidade e desenvolvimento das iniciativas musicais locais.

Embora aconteça em quatro diferentes espaços culturais, o workshop terá exatamente o mesmo conteúdo em todas as edições. Dessa forma, os participantes poderão escolher o local, a data e o horário mais adequados à sua rotina.

A formação será dividida em dois módulos complementares. No primeiro, "Elaboração de Projetos e Captação de Recursos no Segmento da Música", o produtor cultural Heitor Collet apresentará estratégias para estruturar projetos culturais, acessar editais, leis de incentivo e outras fontes de financiamento, além de abordar aspectos relacionados ao planejamento e à sustentabilidade das carreiras artísticas.

Na segunda parte, "Conceito Artístico na Produção Musical e de Eventos", o diretor artístico, jornalista e produtor Leo Rivera discutirá processos de construção da identidade artística, posicionamento no mercado, desenvolvimento de carreiras e concepção de projetos musicais consistentes, compartilhando experiências acumuladas ao longo de sua trajetória ao lado de importantes nomes da música brasileira.

Sobre os oficineiros

Heitor Collet é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), licenciado em Educação Artística pela UNIRIO e técnico em Publicidade pela ETEC. Atua há anos na elaboração de projetos, captação de recursos e direção de produção por meio da Realize Cultura, prestando consultoria para organizações da sociedade civil e assessorando diversos artistas e grupos da música brasileira em seus processos de desenvolvimento institucional e artístico. Já Leo Rivera construiu uma carreira reconhecida como diretor artístico, jornalista, produtor e escritor. Criador do selo independente Astronauta Discos (http://www.www.astronautadiscos.com.br), colaborou com artistas como Rita Lee, Cássia Eller e Seu Jorge, além de ser autor da biografia A Inteligência é Fundamental, dedicada ao cantor Seu Jorge. Sua atuação é marcada pela defesa da autonomia criativa, da inovação e da construção de trajetórias sustentáveis para artistas independentes.

Formação acessível

Comprometido com a democratização do acesso à cultura, o projeto oferecerá recursos de acessibilidade em todas as atividades, incluindo interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição. Os espaços possuem estrutura para pessoas com mobilidade reduzida. As inscrições são gratuitas e todos os participantes receberão certificado de participação ao final da atividade. O conteúdo será o mesmo nas quatro edições. Os participantes devem escolher apenas o local e o horário que melhor atendam à sua disponibilidade.

O projeto Niterói de Todos os Cantos é uma produção da Realize Cultura e uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Águas de Niterói. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Niterói, da Secretaria Municipal das Culturas, da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, da Coordenadoria Geral de Eventos, da Solar Notre Revê – Casa Norival de Freitas, da Plataforma Urbana Digital de Santa Bárbara, da Casa DOC e do Centro Cultural Cauby Peixoto.

Serviço

Workshop Formativo – Projeto Niterói de Todos os Cantos

Solar Notre Revê – Casa Norival de Freitas

Região Praias da Baía

Rua Maestro Felício Toledo, 474 – Centro

04 de agosto (terça-feira)

13h às 17h

Plataforma Urbana Digital Santa Bárbara

Região Leste

Rua Hélio Mattos, 599 – Santa Bárbara

05 de agosto (quarta-feira)

14h às 18h

Casa DOC

Região Oceânica

Avenida Dr. Acúrcio Tôrres, 234 – Piratininga

12 de agosto (quarta-feira)

17h às 21h

Centro Cultural Cauby Peixoto

Região Norte

Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca

13 de agosto (quinta-feira)

17h às 21h

