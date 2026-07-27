Niterói: O Presidente Lula é esperado em evento científico na UFF nesta terça-feira - Reprodução/Internet

Niterói: O Presidente Lula é esperado em evento científico na UFF nesta terça-feiraReprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 18:18





A presença de Lula reforça o esforço do governo federal em recolocar a ciência e a inovação no centro das políticas públicas, após anos de restrições orçamentárias e perda de protagonismo do setor. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também participará da agenda.



Ciência como prioridade estratégica

Niterói - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Niterói nesta terça-feira (28), onde vai participar da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). O evento é considerado o mais importante encontro científico do país, reunindo pesquisadores, professores, estudantes e especialistas em tecnologia de diversas áreas.A presença de Lula reforça o esforço do governo federal em recolocar a ciência e a inovação no centro das políticas públicas, após anos de restrições orçamentárias e perda de protagonismo do setor. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também participará da agenda.

Durante o encontro, Lula vai destacar a necessidade de ampliar investimentos em pesquisa, universidades e formação de novos cientistas. O presidente tem repetido que o Brasil precisa “voltar a acreditar na ciência” para enfrentar desafios como desigualdade, mudanças climáticas, desenvolvimento tecnológico e soberania nacional.



A SBPC, fundada em 1948, é reconhecida por sua atuação histórica na defesa da ciência, da educação e da democracia. A edição deste ano discute temas como inteligência artificial, biotecnologia, sustentabilidade, políticas públicas e o papel das universidades na reconstrução do país.



Niterói como polo de conhecimento



A escolha da UFF como sede reforça o papel de Niterói como cidade universitária e centro de produção científica no estado do Rio. O campus Gragoatá está recebendo pesquisadores de todo o Brasil, além de estudantes que acompanharam a programação de palestras, debates e atividades culturais. O evento ocorre em um momento de retomada de investimentos federais em ciência e tecnologia, com a recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e novos programas voltados à inovação.



Serviço



Data: terça-feira, 28/07

Horário: 18h15

Local: UFF – Campus Gragoatá, Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº, São Domingos, Niterói (RJ)