Niterói: demonstrações mostram o foco em ciência, educação, segurança e gestão pública - Divulgação/Ascom

Niterói: demonstrações mostram o foco em ciência, educação, segurança e gestão públicaDivulgação/Ascom

Publicado 27/07/2026 11:30

Niterói - A Prefeitura de Niterói marcará presença na programação da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) com uma série de palestras, apresentações e atividades que destacam iniciativas do município em áreas como segurança pública, educação, inovação, direitos humanos, planejamento estratégico e sustentabilidade. A programação reúne gestores, pesquisadores e especialistas para compartilhar experiências desenvolvidas na cidade com base em evidências científicas e políticas públicas inovadoras.

Nesta segunda (27), no auditório ExpoT&C, o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, e a coordenadora executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael, apresentam a conferência “Segurança pública e evidências científicas: o case Pacto Niterói Contra a Violência”. O encontro mostrará como o município vem reduzindo os índices de criminalidade e violência por meio de ações integradas de prevenção, proteção social e segurança, fundamentadas em evidências científicas.

A secretária municipal de Direitos Humanos, Claudia Almeida, ministra a palestra “DNA do Brasil”, promovendo um diálogo entre ciência, ancestralidade e identidade brasileira a partir de pesquisas sobre a formação genética da população, relacionando os conhecimentos científicos à história e aos direitos humanos.

Depois, a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, aborda o tema "Interseccionalidade como ferramenta de gestão pública: evidências para a formulação de políticas para mulheres". Em debate, a aplicação da interseccionalidade como instrumento de análise e formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

Ainda na segunda-feira, às 16h30m, o secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho, apresentará o Distrito de Inovação da Cantareira, destacando a iniciativa como um dos principais projetos voltados ao fortalecimento do ecossistema de inovação em Niterói.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação terá papel de destaque na programação do lounge da SBPC Jovem. A professora Ana Gouvêa Bocchini apresenta, às 14h, o projeto "Conectando Gerações III: meninas cientistas encontram mulheres empreendedoras", mostrando a experiência do Clube de Meninas na Ciência, criado há seis meses para incentivar estudantes da rede municipal, entre 13 e 15 anos, a ingressarem no universo científico.

No mesmo espaço, às 16h, o professor Pedro Gama conduzirá a palestra “Educação científica e saberes ancestrais: estratégias para preservação da biodiversidade", destacando a experiência do Programa Recriar, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que promove a requalificação dos espaços da educação infantil e fortalece o contato das crianças com a natureza.

Na quarta-feira (29), às 10h30m, o auditório ExpoT&C recebe a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma. Ela apresenta a palestra "Planejamento estratégico e evidências – Niterói que Queremos 2050 e a pesquisa Niterói que Somos", demonstrando como essas iniciativas orientam as prioridades da administração municipal e fortalecem a capacidade de planejamento baseada em dados.

A partir das 14h, no lounge da SBPC Jovem, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, participa da conferência “Ciência, juventude e futuros brilhantes: da escola ao mundo, conectando experiências”. Em debate, o papel da educação pública como plataforma para a formação científica das novas gerações e para a construção de oportunidades futuras.

Encerrando a programação do dia, às 16h, no auditório ExpoT&C, o secretário executivo Felipe Peixoto abordará o tema “Cidades inteligentes”. Ele vai mostrar iniciativas relacionadas ao desenvolvimento urbano e à economia azul.

Entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, das 8h às 18h, a Secretaria Municipal de Educação continuará sua participação na SBPC Jovem com o projeto “Cores da natureza: extração, preparação e aplicação de pigmentos naturais”, coordenado pela professora Bárbara Harduim. A atividade vai mostrar experiências com tintas de barro e brincadeiras com terra realizadas em ateliês educativos, valorizando a criatividade, a sensibilidade e a conexão das crianças com a natureza.

Ao longo da programação, a Prefeitura de Niterói reforça seu compromisso com a produção e a aplicação do conhecimento científico na formulação de políticas públicas, apresentando projetos que integram inovação, educação, sustentabilidade, inclusão social e gestão baseada em evidências, consolidando o município como referência nacional em desenvolvimento urbano e científico.