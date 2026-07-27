Niterói: a programação científica da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores e especialistas para discutir temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação e tecnologia - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: a programação científica da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores e especialistas para discutir temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação e tecnologiaClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 27/07/2026 10:32 | Atualizado 27/07/2026 11:12





A reunião da SBPC reforça a vocação de Niterói como cidade universitária e amplia a visibilidade do município como ambiente favorável à ciência e à inovação. A programação inclui experiências interativas, apresentações culturais, feiras literária e solidária, exposições e atividades científicas, com diversas ações de popularização da ciência.



A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou que a ciência é fundamental para o crescimento do país. “Tudo no Brasil passa pela ciência. E a ciência é para todos. Não existe esse movimento de crescimento sem tecnologia. A nação que produz ciência torna-se protagonista do seu próprio destino e temos que avançar cada vez mais no nosso caminho”, disse ela.



O prefeito Rodrigo Neves, acompanhado da primeira-dama Fernanda Neves e de secretários municipais, lembrou que o evento coloca Niterói, mais uma vez, em um cenário de cidade inteligente, com foco na inovação e na educação das pessoas. “Investimos mais de R$ 100 milhões em projetos e parceria com a Universidade Federal Fluminense para que o conhecimento produzido aqui se transforme em oportunidades de desenvolvimento. Somos a segunda cidade brasileira com maior proporção de ensino superior completo entre a população, acreditamos na ciência e na importância do incentivo à pesquisa e educação para melhorar a qualidade do país e dar dignidade à sua população”, ressaltou o prefeito.



A programação da reunião da SBPC contempla também planetários, robôs inteligentes, museus itinerantes, shows, palestras e conferências sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil e do mundo. O público se encantou com a tenda da SBPC Jovem, que proporciona experiências imersivas, lúdicas e educativas para que os estudantes possam aproveitar o período de férias escolares a partir da união entre diversão e ciência. O espaço de 2,4 mil metros quadrados ganhou a montagem de dois planetários, em que crianças e demais visitantes puderam observar imagens do universo, da Via Láctea e do planeta Terra.



Para a presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, a realização da Reunião Anual em Niterói representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a ciência da população. “Queremos que as pessoas conheçam o que é produzido nas universidades e nos centros de pesquisa e percebam que a ciência está presente em decisões e soluções que fazem parte da nossa vida. Por isso, construímos uma programação ampla, gratuita e aberta a todos, reunindo diferentes gerações em torno do conhecimento e do futuro do país”, afirmou ela.



A programação da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne ciência, tecnologia, cultura e inclusão. Entre as atrações estão o Elevador Geopaleontológico, com experiências sobre a história da Terra; o Circo da Ciência, que reúne centros e museus de diferentes regiões do país, e o robô Zequinha. A ExpoT&C, com mais de quatro mil metros quadrados, conecta instituições de inovação, pesquisadores, estudantes e profissionais. A SBPC Cultural promove cinema, dança, percussão e música, enquanto os núcleos de Gênero, Diversidade e Equidade e SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais ampliam o debate sobre inclusão, diversidade e saberes ancestrais na ciência.



O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, frisou que ciência e tecnologia são ferramentas essenciais para construir uma sociedade mais justa e equilibrada. "A inclusão social na universidade não é um favor, mas um fator estratégico que enriquece a produção de conhecimento e a resolução de problemas complexos. Ao integrar diversas perspectivas — como as de mulheres e povos originários —, a ciência ganha maior capacidade de compreender a realidade. Soluções eficazes exigem abordagens complexas e o esforço coletivo de diversos atores sociais”, destacou ele.



A programação científica da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores e especialistas para discutir temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação e tecnologia. A agenda conta com 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas, tendo como tema central “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”.



O evento também terá premiações e debates sobre soberania tecnológica, biodiversidade e financiamento da ciência. Entre os destaques estão homenagens aos 75 anos do CNPq e da Capes e o Prêmio TikTok SBPC 2026. A programação termina em 1º de agosto, com o Dia da Família na Ciência, que promove atividades interativas para aproximar crianças, jovens e adultos do universo científico. Niterói - Com representantes da comunidade científica vindos de várias partes do país, a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) foi aberta neste domingo (26), no recém-inaugurado Distrito de Inovação da Cantareira, em Niterói. O prefeito Rodrigo Neves e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, estiveram presentes na cerimônia. O evento, que termina no dia 1º de agosto, deve atrair cerca de 50 mil participantes.A reunião da SBPC reforça a vocação de Niterói como cidade universitária e amplia a visibilidade do município como ambiente favorável à ciência e à inovação. A programação inclui experiências interativas, apresentações culturais, feiras literária e solidária, exposições e atividades científicas, com diversas ações de popularização da ciência.A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou que a ciência é fundamental para o crescimento do país. “Tudo no Brasil passa pela ciência. E a ciência é para todos. Não existe esse movimento de crescimento sem tecnologia. A nação que produz ciência torna-se protagonista do seu próprio destino e temos que avançar cada vez mais no nosso caminho”, disse ela.O prefeito Rodrigo Neves, acompanhado da primeira-dama Fernanda Neves e de secretários municipais, lembrou que o evento coloca Niterói, mais uma vez, em um cenário de cidade inteligente, com foco na inovação e na educação das pessoas. “Investimos mais de R$ 100 milhões em projetos e parceria com a Universidade Federal Fluminense para que o conhecimento produzido aqui se transforme em oportunidades de desenvolvimento. Somos a segunda cidade brasileira com maior proporção de ensino superior completo entre a população, acreditamos na ciência e na importância do incentivo à pesquisa e educação para melhorar a qualidade do país e dar dignidade à sua população”, ressaltou o prefeito.A programação da reunião da SBPC contempla também planetários, robôs inteligentes, museus itinerantes, shows, palestras e conferências sobre temas estratégicos para o futuro do Brasil e do mundo. O público se encantou com a tenda da SBPC Jovem, que proporciona experiências imersivas, lúdicas e educativas para que os estudantes possam aproveitar o período de férias escolares a partir da união entre diversão e ciência. O espaço de 2,4 mil metros quadrados ganhou a montagem de dois planetários, em que crianças e demais visitantes puderam observar imagens do universo, da Via Láctea e do planeta Terra.Para a presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, a realização da Reunião Anual em Niterói representa uma oportunidade de aproximar ainda mais a ciência da população. “Queremos que as pessoas conheçam o que é produzido nas universidades e nos centros de pesquisa e percebam que a ciência está presente em decisões e soluções que fazem parte da nossa vida. Por isso, construímos uma programação ampla, gratuita e aberta a todos, reunindo diferentes gerações em torno do conhecimento e do futuro do país”, afirmou ela.A programação da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne ciência, tecnologia, cultura e inclusão. Entre as atrações estão o Elevador Geopaleontológico, com experiências sobre a história da Terra; o Circo da Ciência, que reúne centros e museus de diferentes regiões do país, e o robô Zequinha. A ExpoT&C, com mais de quatro mil metros quadrados, conecta instituições de inovação, pesquisadores, estudantes e profissionais. A SBPC Cultural promove cinema, dança, percussão e música, enquanto os núcleos de Gênero, Diversidade e Equidade e SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais ampliam o debate sobre inclusão, diversidade e saberes ancestrais na ciência.O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, frisou que ciência e tecnologia são ferramentas essenciais para construir uma sociedade mais justa e equilibrada. "A inclusão social na universidade não é um favor, mas um fator estratégico que enriquece a produção de conhecimento e a resolução de problemas complexos. Ao integrar diversas perspectivas — como as de mulheres e povos originários —, a ciência ganha maior capacidade de compreender a realidade. Soluções eficazes exigem abordagens complexas e o esforço coletivo de diversos atores sociais”, destacou ele.A programação científica da 78ª Reunião Anual da SBPC reúne pesquisadores e especialistas para discutir temas como sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial, saúde, educação, inovação e tecnologia. A agenda conta com 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas, tendo como tema central “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”.O evento também terá premiações e debates sobre soberania tecnológica, biodiversidade e financiamento da ciência. Entre os destaques estão homenagens aos 75 anos do CNPq e da Capes e o Prêmio TikTok SBPC 2026. A programação termina em 1º de agosto, com o Dia da Família na Ciência, que promove atividades interativas para aproximar crianças, jovens e adultos do universo científico.

Serviço

78ª Reunião Anual da SBPC



Programação: de 27 de julho a 1º de agosto, das 9h às 20h.



Local: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Gragoatá.



Endereço: Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói.



Programação completa: Confira a programação completa da SBPC