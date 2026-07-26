Niterói: ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) é uma das marcas do segundo ciclo do Pacto Niterói Contra a ViolênciaLeonardo Simplício/Ascom
“Niterói não alcançou resultados como esse de um dia para o outro. Essa redução consistente da criminalidade é fruto de anos de muito planejamento, investimentos permanentes, integração entre as forças de segurança, uso de inteligência e tecnologia. Temos reduzido os índices criminais e vamos seguir investindo na redução de mortes violentas e de roubos de rua e de veículos, com programas sociais, tecnologia e integração com as forças de segurança. Os números mostram que estamos no caminho certo. Em junho, foram registrados 51 roubos de rua em toda cidade, uma redução histórica. Em Niterói, decidimos disputar cada menina e cada menino com o crime e estamos vencendo. Com o lançamento do Pacto 2, reiteramos nosso compromisso de continuar investindo para garantir mais segurança e qualidade de vida para a população de Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.
Indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP) - compilados pelo Instituto Cidade Segura - apontam reduções importantes com a implantação do Pacto 1 em relação a outras cidades. Niterói reduziu a taxa de roubos por 100 mil habitantes de 1.712,3 em 2018 para 331,3 em 2024 – redução de 80,7%. Na cidade do Rio, o índice de roubos caiu de 1.817 em 2018 para 915,6 em 2024 – redução de 49,6%.
Os números mostram ainda que, em 2018 – primeiro ano do Pacto Contra a Violência – Niterói registrava maior número de mortes violentas por 100 mil habitantes do que a cidade do Rio. Enquanto em Niterói o índice desse tipo de mortes era de 35,8 por 100 mil habitantes, na cidade do Rio era de 29,7. A redução desse tipo de crime, registrada entre 2018 e 2024, no entanto, foi maior em Niterói, que caiu para 11 casos por 100 mil habitantes. No Rio, o índice ficou em 22. Ou seja, a cidade de Niterói reduziu em 69,3% a incidência desse tipo de crime, enquanto no Rio de Janeiro a queda foi de 25,9%.
Dados do ISP também revelam que, em junho de 2026, Niterói teve redução de 58% no roubo de veículos em relação ao mesmo período do ano anterior. Em toda a cidade, foram oito roubos de veículos no período, contra 19 no mesmo mês de 2025.
Ampliação do Cisp e do monitoramento em comunidades
Sobre o Pacto
Outros destaques do primeiro ciclo do Pacto são o aumento do efetivo da Guarda Municipal, que subiu de 300 para 830 agentes; a implantação do sistema de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com cerca de 800 câmeras, entre elas 120 equipamentos inteligentes de Cercamento Eletrônico, capazes de identificar veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em crimes em poucos segundos. No CISP, guardas municipais, policiais civis e policiais militares atuam de forma integrada, compartilhando informações em tempo real para apoiar investigações e operações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.