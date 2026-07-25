Niterói: o deputado federal Lindbergh Farias esteve em Niterói e participou de reunião no Clube Fluminensinho - Reprodução/Internet

Niterói: o deputado federal Lindbergh Farias esteve em Niterói e participou de reunião no Clube FluminensinhoReprodução/Internet

Publicado 25/07/2026 17:23

Niterói - Na tarde do último sábado (25), o deputado federal Lindbergh Farias esteve em Niterói para um encontro com moradores da cidade, no tradicional Clube Fluminensinho, no Centro. O evento reuniu diversos apoiadores e cidadãos interessados em apresentar suas demandas e ouvir as propostas do parlamentar.

"Lula ganhou em Niterói na última eleição e o Estado do Rio vive uma crise politica muito grande. Cada semana é uma operação, a Alerj e o Governo Claudio Castro envolvidos com o crime organizado significam que precisamos ampliar logo no primeiro turno", disse o deputado à reportagem, com exclusividade.

Durante a reunião, Lindbergh destacou a importância de manter um canal aberto de diálogo com a população, reforçando que sua atuação no Congresso tem como prioridade defender pautas sociais e ampliar políticas públicas voltadas para os mais vulneráveis. Nomes importantes como o jornalista Márcio Kerbel, a cantora e jornalista Maíra Santafé e o advogado Guido Tiepolo estiveram presentes no encontro.



O deputado Lindberh Farias também falou sobre sua pré-candidatura à reeleição como deputado federal, ressaltando que pretende continuar representando os interesses da sociedade fluminense em Brasília. Além disso, reafirmou seu apoio ao projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo a continuidade das políticas implementadas pelo atual governo.



O encontro foi marcado por uma roda de samba, com um clima de proximidade e participação popular, além da presença de famílias e crianças, dando a chance para a troca entre perguntas, sugestões e relatos de moradores sobre questões locais. Lindbergh agradeceu a presença de todos e reforçou que momentos como esse são fundamentais para construir uma política mais próxima da realidade das pessoas. Em seguida, rumou para o municípios de Saquarema e Cabo Frio para outros encontros.