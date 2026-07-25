Niterói: em ônibus temáticos, com identidade visual própria, os participantes percorrem roteiros pela cidade - Divulgação/Guto Rodriguez

Niterói: em ônibus temáticos, com identidade visual própria, os participantes percorrem roteiros pela cidadeDivulgação/Guto Rodriguez

Publicado 25/07/2026 08:42

Niterói - Mais de 15 mil estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói já participaram do Circuito da Cidade, iniciativa da Prefeitura de Niterói , desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Neltur.

A ação transforma o município em uma sala de aula viva, proporcionando a crianças e adolescentes a oportunidade de conhecer de perto pontos turísticos, históricos, culturais e naturais da cidade. Em ônibus temáticos, com identidade visual própria, os participantes percorrem roteiros que incluem espaços como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Campo de São Bento, o Solar do Jambeiro, o Horto do Fonseca, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, a Ilha da Boa Viagem, o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis e o Theatro Municipal João Caetano, entre outros equipamentos que integram o território ao processo educativo.



Desde 2025, já foram realizadas 350 viagens com estudantes de diferentes faixas etárias, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. Para muitos, essa é a primeira oportunidade de visitar alguns dos principais cartões-postais de Niterói, em uma experiência que amplia o repertório cultural, fortalece o sentimento de pertencimento e conecta o aprendizado ao território.



“Cada saída pedagógica é uma oportunidade de transformar a cidade em um ambiente de descoberta. Quando os estudantes ocupam museus, parques, fortalezas e outros equipamentos públicos, eles compreendem que esses espaços também pertencem a eles. O Circuito da Cidade desperta a curiosidade, incentiva novas aprendizagens e fortalece a relação dos nossos alunos com o território onde vivem. Educar também é proporcionar esse encontro entre a escola e a cidade”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Além de enriquecer o processo pedagógico, o Circuito da Cidade fortalece a relação dos estudantes com o patrimônio turístico, histórico e cultural de Niterói. Ao conhecerem esses espaços desde cedo, as crianças compartilham as experiências com suas famílias, despertando o interesse pelos atrativos do município e incentivando a circulação pela cidade. Ao mesmo tempo, a iniciativa contribui para formar cidadãos que reconhecem, valorizam e vivenciam Niterói de forma mais intensa ao longo da vida, promovendo o sentimento de pertencimento e garantindo, desde a infância, o direito à cidade.



"Conhecer a cidade de perto torna o aprendizado muito mais rico e significativo. O Circuito da Cidade permite que os estudantes vivenciem a história, a cultura e o patrimônio de Niterói nos próprios locais que fazem parte dessa trajetória, aproximando o conteúdo estudado em sala de aula da realidade da cidade. Essa experiência contribui para formar cidadãos que conhecem, preservam e divulgam as belezas de Niterói”, destacou o presidente da Neltur, André Bento.