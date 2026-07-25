Niterói: em ônibus temáticos, com identidade visual própria, os participantes percorrem roteiros pela cidadeDivulgação/Guto Rodriguez

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Leonardo Soares
Niterói - Mais de 15 mil estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói já participaram do Circuito da Cidade, iniciativa da Prefeitura de Niterói, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Neltur.
A ação transforma o município em uma sala de aula viva, proporcionando a crianças e adolescentes a oportunidade de conhecer de perto pontos turísticos, históricos, culturais e naturais da cidade. Em ônibus temáticos, com identidade visual própria, os participantes percorrem roteiros que incluem espaços como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Campo de São Bento, o Solar do Jambeiro, o Horto do Fonseca, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, a Ilha da Boa Viagem, o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis e o Theatro Municipal João Caetano, entre outros equipamentos que integram o território ao processo educativo.

Desde 2025, já foram realizadas 350 viagens com estudantes de diferentes faixas etárias, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental. Para muitos, essa é a primeira oportunidade de visitar alguns dos principais cartões-postais de Niterói, em uma experiência que amplia o repertório cultural, fortalece o sentimento de pertencimento e conecta o aprendizado ao território.

“Cada saída pedagógica é uma oportunidade de transformar a cidade em um ambiente de descoberta. Quando os estudantes ocupam museus, parques, fortalezas e outros equipamentos públicos, eles compreendem que esses espaços também pertencem a eles. O Circuito da Cidade desperta a curiosidade, incentiva novas aprendizagens e fortalece a relação dos nossos alunos com o território onde vivem. Educar também é proporcionar esse encontro entre a escola e a cidade”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Além de enriquecer o processo pedagógico, o Circuito da Cidade fortalece a relação dos estudantes com o patrimônio turístico, histórico e cultural de Niterói. Ao conhecerem esses espaços desde cedo, as crianças compartilham as experiências com suas famílias, despertando o interesse pelos atrativos do município e incentivando a circulação pela cidade. Ao mesmo tempo, a iniciativa contribui para formar cidadãos que reconhecem, valorizam e vivenciam Niterói de forma mais intensa ao longo da vida, promovendo o sentimento de pertencimento e garantindo, desde a infância, o direito à cidade.

"Conhecer a cidade de perto torna o aprendizado muito mais rico e significativo. O Circuito da Cidade permite que os estudantes vivenciem a história, a cultura e o patrimônio de Niterói nos próprios locais que fazem parte dessa trajetória, aproximando o conteúdo estudado em sala de aula da realidade da cidade. Essa experiência contribui para formar cidadãos que conhecem, preservam e divulgam as belezas de Niterói”, destacou o presidente da Neltur, André Bento.