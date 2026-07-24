Niterói: aplicativo vai orientar participantes do SBPC - Divulgação/Ascom

Niterói: aplicativo vai orientar participantes do SBPCDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2026 13:49

Niterói - Pesquisadores e estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), que integram a startup BaXiJen, criaram uma assistente virtual baseada em Inteligência Artificial capaz de responder, em linguagem natural, às dúvidas sobre toda a programação e a estrutura da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) , que acontece, no campus Gragoatá, de 26 de julho a 1º de agosto.

Disponível gratuitamente na plataforma baxi.ia.br, a ferramenta foi treinada exclusivamente com as informações da 78ª Reunião Anual da SBPC. Em poucos segundos, o participante pode consultar palestras, conferências, mesas-redondas, minicursos, sessões de pôsteres, locais das atividades e serviços, além de receber orientações práticas para aproveitar melhor o evento.

A assistente também cria roteiros personalizados de acordo com os interesses de cada usuário, sugere trilhas temáticas, indica o melhor caminho entre atividades realizadas no Campus Gragoatá, adiciona compromissos diretamente ao calendário do celular e responde perguntas sobre inscrições, transporte, alimentação, hospedagem, acessibilidade e outros serviços disponíveis durante a reunião.

Outro diferencial é a interface simples e intuitiva. As consultas são feitas por conversa em português, dispensando conhecimento técnico. No primeiro acesso, um tutorial em áudio apresenta as principais funcionalidades da plataforma, tornando a navegação ainda mais acessível. A ferramenta oferece ainda recursos específicos para consulta de trabalhos científicos, localização de pôsteres por área ou autor, informações detalhadas sobre minicursos e webminicursos e até a criação de um avatar personalizado com a identidade visual oficial da 78ª Reunião Anual da SBPC.

Mais do que apresentar uma nova aplicação da Inteligência Artificial, a iniciativa evidencia a capacidade da universidade pública de transformar conhecimento em soluções práticas para a sociedade. Ao reunir, organizar e disponibilizar em um único ambiente digital todas as informações do maior encontro científico do Brasil, a UFF coloca a tecnologia a serviço da divulgação científica, da inovação e da democratização do acesso ao conhecimento.

Serviço

78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Abertura: 26 de julho, às 17h30, no Distrito de Inovação – Estação Cantareira.

Programação: de 27 de julho a 1º de agosto, das 9h às 20h.

Local: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Gragoatá.

Endereço: Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói (RJ).

Assistente de IA: baxi.ia.br