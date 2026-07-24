Niterói: fomento para os esportes através do terceiro setor - Douglas Macedo/Arquivo

Niterói: fomento para os esportes através do terceiro setorDouglas Macedo/Arquivo

Publicado 24/07/2026 07:33

Niterói - A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para a capacitação do programa Niterói Campeã, iniciativa que vai qualificar entidades do terceiro setor para acessar recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e fortalecer projetos esportivos desenvolvidos na cidade. Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo link: https://www.niteroicampea.org

O programa foi criado para oferecer conhecimento técnico, orientação e ferramentas de gestão às organizações que atuam com o esporte como instrumento de inclusão e transformação social. A proposta é apoiar a profissionalização dessas iniciativas, ampliar a capacidade de captação de recursos e garantir mais sustentabilidade aos projetos desenvolvidos nas comunidades.

A capacitação presencial será realizada no dia 20 de agosto, na Sala Nelson Pereira dos Santos, com carga horária de oito horas. Após essa etapa, dez instituições serão selecionadas para receber mentoria e consultoria técnica especializada para estruturar e submeter projetos ao Ministério do Esporte, ampliando as possibilidades de obtenção de recursos federais e da iniciativa privada.

O Niterói Campeã é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Trilha Gestão, e reúne plataforma digital, capacitação presencial e acompanhamento técnico para fortalecer a gestão das entidades esportivas do município e ampliar o impacto social dos projetos desenvolvidos na cidade.