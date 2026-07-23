Niterói: a renegociação é uma oportunidade para consumidores regularizarem sua situação financeiraClaudio Fernandes/Ascom
O mutirão promovido pelo Procon Niterói, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), reúne concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e órgãos de proteção ao crédito em um único espaço de atendimento, com negociação gratuita e condições especiais para acordos.
Durante o atendimento, os consumidores podem negociar débitos diretamente com os credores, esclarecer dúvidas sobre pendências financeiras e consultar gratuitamente a situação do CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O Quita Niterói faz parte das ações do Procon Niterói voltadas à defesa do consumidor e ao incentivo à educação financeira. Além de facilitar a renegociação de débitos, o mutirão oferece orientação sobre direitos do consumidor e alternativas para reorganizar o orçamento familiar, evitando o agravamento do endividamento.
O Procon Niterói reforça que a renegociação é uma oportunidade para consumidores regularizarem sua situação financeira, recuperarem o poder de compra e voltarem a ter acesso ao mercado de crédito.
Participam do mutirão representantes da Enel, Águas de Niterói, Naturgy, Claro, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal, além dos órgãos de proteção ao crédito SPC e Serasa. A iniciativa busca tornar o processo de negociação mais simples e acessível, reunindo diferentes empresas em um mesmo local.
Serviço:
Data: Até sexta-feira, 24 de julho de 2026
Horário: das 10h às 17h
Local: CDL Niterói – Rua General Andrade Neves, nº 31, 4º andar, Centro
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