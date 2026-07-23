Niterói: Helena Ignez, musa do cinema novo, está no longa do cineasta Léo Duarte - Divulgação/Ascom

Niterói: Helena Ignez, musa do cinema novo, está no longa do cineasta Léo DuarteDivulgação/Ascom

Publicado 23/07/2026 11:32





A sinopse fala que o filme ficcional aborda a descoberta de uma criatura intraterrestre em águas brasileiras por pescadores do Maranhão. Todos sabem que estão diante de uma nova geração de bebês. Acreditam no mito do Rei do Mundo. Envolvido nessa trama, um frentista de posto de gasolina muda o rumo dessa estória. As forças armadas brasileiras monitoram o movimento, comunicando imediatamente a Mega Agência Espacial Americana, que assume a operação. Link para assistir: Niterói – Após quase três décadas aguardando a finalização, o longa-metragem América do Sol, do cineasta Léo Duarte, chega finalmente às plataformas de streaming – a começar pela Itaú Cultural Play, na qual já está disponível. O filme é estrelado pela grande musa do cinema novo e marginal brasileiro, Helena Ignez, e seu lançamento foi na última quarta-feira (22), dentro da mostra Ocupação Helena Ignez, promovida pelo Itaú Cultural. O filme traz a personagem Sônia Silk, interpretada por Helena no clássico "Copacabana Mon Amour", filme de Rogério Sganzerla, de 1970. Ela está envolvida nessa trama inédita. América do Sol é uma produção Plus Ultra, e a co-produção é do IACS/UFF.A sinopse fala que o filme ficcional aborda a descoberta de uma criatura intraterrestre em águas brasileiras por pescadores do Maranhão. Todos sabem que estão diante de uma nova geração de bebês. Acreditam no mito do Rei do Mundo. Envolvido nessa trama, um frentista de posto de gasolina muda o rumo dessa estória. As forças armadas brasileiras monitoram o movimento, comunicando imediatamente a Mega Agência Espacial Americana, que assume a operação. Link para assistir: https://www.itauculturalplay.com.br/content/movies/america-do-sol

Léo Duarte, que é de Niterói, assina a direção, o roteiro e a produção – após décadas produzindo clipes, quadros de TV e curtas-metragens experimentais. O elenco traz, além de Helena Ignez, os atores Gustavo Duarte, Sandro Karnas, Otoniel Serra e Arduíno Colassanti – outros oriundos do cinema nacional – , além dos funkeiros Mc Cidinho e Mc Doca. “Fruto de um trabalho coletivo, o filme América do Sol resgata a essência do cinema independente e possível. A criatividade é a certeza do que se quer enquanto resultado. A subversão vira liberdade para utilizar a falta de recursos como linguagem. Uma fita interessante e popular, ocupando o espaço de obra de ficção científica brasileira”, diz o texto promocional do longa.



“América do Sol foi filmado em fevereiro do ano 2000, como uma obra coletiva e independente. Todos os envolvidos na produção trabalharam por amor ao Cinema. Ninguém recebeu cachê ou qualquer outra remuneração. Fizemos com recursos próprios e dos amigos co-produtores. Numa Co-producão da Plus Ultra com a UFF, através do IACS (Instituto de Arte e Comunicação Social). O filme está lindo e sua temática dialoga com os tempos atuais. Vale conferir esse Cult do cinema independente brasileiro. Foi maravilhoso poder participar desta mostra ao lado dos filmes clássicos da Helena. É uma honra fazer parte dessa história. Obrigado a todos os envolvidos”, celebra Léo Duarte.



A Plus Ultra é uma produtora de cinema e vídeo baseada em Niterói, fruto da reunião de pessoas interessadas em fazer arte, cinema, música, literatura, poesia, pintura e design gráfico. Desde 1998 a empresa atua no circuito independente de todo o país.



BREVE FILMOGRAFIA DA PLUS ULTRA



Caximbau - 1998 / 14 min - III Festival de Cinema e Vídeo de Curitiba 1999/VII MIX BRASIL 99 São Paulo/Festival de Hannover 2000 Alemanha/22º Tokyo Vídeo Festival 2000 Japão/Mostra MIS de Vídeo 2000 São Paulo/The ICA London Batmacumba 2000 Londres



Fawcett, O Enigma de um explorador - 1999 / 49min- 5o Festival Internacional de Documentários É TUDO VERDADE. Mostra de BRASIL 500 ANOS em Portugal. TV PLANET/2005 nos Territórios Licenciados France, French Departamentos de Ultra Mar, Switzerland (French speaking), Belgium (french speaking) Luxembourg, Mônaco e Andorra



O Engraxate - 2001 / 16mm / 21 min - 35o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Troféu Conterrâneos/Fundação Cine Memória. Menção Honrosa Especial para o protagonista SANCLAIR HAMILTON. 1º Zoom Cine Esquema Novo, em Porto Alegre, Troféu Grito/1o Festival Cultural da Juventude, Niterói / RJ



Independência ou morte – 2007 /10min - Cachaça Cinema Clube Odeon BR/2007 Mostra do Filme Livre – CCBB



FICHA TÉCNICA



Filmado no ano 2000 / Finalizado no ano 2026

16mm_Super 8_DV Cam _VHS_Hi-8_Niterói_Rio de Janeiro_Brasil



Finalizado

Digital HD



Coprodução

Plus Ultra_Uff_IACS



Produção

Plus Ultra



Direção, Roteiro e Produção

Léo Duarte



Elenco

Gustavo Duarte

Sandro Karnas

Helena Ignez

Otoniel Serra

Arduíno Colassanti

Mc Cidinho

Mc Doca



Direção de Fotografia

Marco Aurélio Brant



Direção de Arte, Figurino, Still e Super 8

Marcelle Morgan



Montagem e Finalização

Alfeu França



Montagem e Finalização de imagens

Alexandre Gwaz



Design Gráfico, Figurino e Pós Produção

Gustavo Duarte



Telecine, Montagem, Colorização e Mixagem

Bernardo Brik



Pós-produção Executiva

Paulo Roberto Jr



Produtores Associados

Marcelo Sena

Gonçalves Duarte

Bernardo Brick

Marco Aurélio Brandt

Alfeu França

Leonardo Duarte

