Niterói: Helena Ignez, musa do cinema novo, está no longa do cineasta Léo DuarteDivulgação/Ascom
A sinopse fala que o filme ficcional aborda a descoberta de uma criatura intraterrestre em águas brasileiras por pescadores do Maranhão. Todos sabem que estão diante de uma nova geração de bebês. Acreditam no mito do Rei do Mundo. Envolvido nessa trama, um frentista de posto de gasolina muda o rumo dessa estória. As forças armadas brasileiras monitoram o movimento, comunicando imediatamente a Mega Agência Espacial Americana, que assume a operação. Link para assistir: https://www.itauculturalplay.com.br/content/movies/america-do-sol
“América do Sol foi filmado em fevereiro do ano 2000, como uma obra coletiva e independente. Todos os envolvidos na produção trabalharam por amor ao Cinema. Ninguém recebeu cachê ou qualquer outra remuneração. Fizemos com recursos próprios e dos amigos co-produtores. Numa Co-producão da Plus Ultra com a UFF, através do IACS (Instituto de Arte e Comunicação Social). O filme está lindo e sua temática dialoga com os tempos atuais. Vale conferir esse Cult do cinema independente brasileiro. Foi maravilhoso poder participar desta mostra ao lado dos filmes clássicos da Helena. É uma honra fazer parte dessa história. Obrigado a todos os envolvidos”, celebra Léo Duarte.
A Plus Ultra é uma produtora de cinema e vídeo baseada em Niterói, fruto da reunião de pessoas interessadas em fazer arte, cinema, música, literatura, poesia, pintura e design gráfico. Desde 1998 a empresa atua no circuito independente de todo o país.
BREVE FILMOGRAFIA DA PLUS ULTRA
Caximbau - 1998 / 14 min - III Festival de Cinema e Vídeo de Curitiba 1999/VII MIX BRASIL 99 São Paulo/Festival de Hannover 2000 Alemanha/22º Tokyo Vídeo Festival 2000 Japão/Mostra MIS de Vídeo 2000 São Paulo/The ICA London Batmacumba 2000 Londres
Fawcett, O Enigma de um explorador - 1999 / 49min- 5o Festival Internacional de Documentários É TUDO VERDADE. Mostra de BRASIL 500 ANOS em Portugal. TV PLANET/2005 nos Territórios Licenciados France, French Departamentos de Ultra Mar, Switzerland (French speaking), Belgium (french speaking) Luxembourg, Mônaco e Andorra
O Engraxate - 2001 / 16mm / 21 min - 35o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Troféu Conterrâneos/Fundação Cine Memória. Menção Honrosa Especial para o protagonista SANCLAIR HAMILTON. 1º Zoom Cine Esquema Novo, em Porto Alegre, Troféu Grito/1o Festival Cultural da Juventude, Niterói / RJ
Independência ou morte – 2007 /10min - Cachaça Cinema Clube Odeon BR/2007 Mostra do Filme Livre – CCBB
FICHA TÉCNICA
Filmado no ano 2000 / Finalizado no ano 2026
16mm_Super 8_DV Cam _VHS_Hi-8_Niterói_Rio de Janeiro_Brasil
Finalizado
Digital HD
Coprodução
Plus Ultra_Uff_IACS
Produção
Plus Ultra
Direção, Roteiro e Produção
Léo Duarte
Elenco
Gustavo Duarte
Sandro Karnas
Helena Ignez
Otoniel Serra
Arduíno Colassanti
Mc Cidinho
Mc Doca
Direção de Fotografia
Marco Aurélio Brant
Direção de Arte, Figurino, Still e Super 8
Marcelle Morgan
Montagem e Finalização
Alfeu França
Montagem e Finalização de imagens
Alexandre Gwaz
Design Gráfico, Figurino e Pós Produção
Gustavo Duarte
Telecine, Montagem, Colorização e Mixagem
Bernardo Brik
Pós-produção Executiva
Paulo Roberto Jr
Produtores Associados
Marcelo Sena
Gonçalves Duarte
Bernardo Brick
Marco Aurélio Brandt
Alfeu França
Leonardo Duarte
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