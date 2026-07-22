Niterói - A Casa da Amizade de Niterói realiza, no próximo dia 25 de julho, das 9h às 12h, uma grande Ação Social voltada ao atendimento gratuito da população. O evento acontece na sede da instituição, localizada na Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas, reunindo diversos profissionais e parceiros para oferecer serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e bem-estar.
Promovida em parceria com os Rotary's Club , a Casa da Amizade de Niterói e o Projeto Respeitar e Amar, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos essenciais, promovendo inclusão, orientação e qualidade de vida.
Durante a ação, serão disponibilizados gratuitamente os seguintes serviços:
Aferição de pressão arterial; Aferição de glicose; Atendimento clínico; Atendimento psicologico; Fonoaudiologia; Eletrocardiograma; Agendamento oftalmológico; Auriculoterapia; Atendimento com nutricionista; Assistência social; Balcão de emprego; Emissão da Carteira de Trabalho Digital; Esmaltação; Barbeiro; Corte de cabelo feminino; Doação de livros; Isenção de documentos; Habilitação para casamento; Orientação jurídica; Orientação para acolhimento terapêutico; Orientação de serviços para famílias atípicas; Emissão e agendamento da Carteira de Identidade.
Além dos atendimentos, o público poderá participar do sorteio de brindes oferecidos pelo Projeto Respeitar e Amar, tornando a manhã ainda mais especial para as famílias participantes.
A ação conta com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas Governo do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Leão XIII, Instituto Embelleze, Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, CESA – Centro de Estudos da Saúde, Verônica Carneiro Terapias Integrativas, TEAcolher Mães, Projeto Corte do Futuro, Drogaria Cristal e Ararate Premium reforçando o compromisso coletivo com a promoção da cidadania e do bem-estar social.
Serviço
Evento: Ação Social da Casa da Amizade de Niterói Data: 25 de julho, sábado Horário: Das 9h às 12h Local: Casa da Amizade de Niterói – Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas – Niterói Entrada: Gratuita e aberta ao público.
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