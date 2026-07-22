Niterói: público poderá participar do sorteio de brindes oferecidos pelo Projeto Respeitar e Amar, tornando a manhã ainda mais especial para as famílias participantes - Divulgação/Ascom

Niterói: público poderá participar do sorteio de brindes oferecidos pelo Projeto Respeitar e Amar, tornando a manhã ainda mais especial para as famílias participantesDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 23:56

Niterói - A Casa da Amizade de Niterói realiza, no próximo dia 25 de julho, das 9h às 12h, uma grande Ação Social voltada ao atendimento gratuito da população. O evento acontece na sede da instituição, localizada na Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas, reunindo diversos profissionais e parceiros para oferecer serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e bem-estar.

Promovida em parceria com os Rotary's Club , a Casa da Amizade de Niterói e o Projeto Respeitar e Amar, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos essenciais, promovendo inclusão, orientação e qualidade de vida.

Durante a ação, serão disponibilizados gratuitamente os seguintes serviços:

Aferição de pressão arterial;

Aferição de glicose;

Atendimento clínico;

Atendimento psicologico;

Fonoaudiologia;

Eletrocardiograma;

Agendamento oftalmológico;

Auriculoterapia;

Atendimento com nutricionista;

Assistência social;

Balcão de emprego;

Emissão da Carteira de Trabalho Digital;

Esmaltação;

Barbeiro;

Corte de cabelo feminino;

Doação de livros;

Isenção de documentos;

Habilitação para casamento;

Orientação jurídica;

Orientação para acolhimento terapêutico;

Orientação de serviços para famílias atípicas;

Emissão e agendamento da Carteira de Identidade.

Além dos atendimentos, o público poderá participar do sorteio de brindes oferecidos pelo Projeto Respeitar e Amar, tornando a manhã ainda mais especial para as famílias participantes.

A ação conta com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas Governo do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Leão XIII, Instituto Embelleze, Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, CESA – Centro de Estudos da Saúde, Verônica Carneiro Terapias Integrativas, TEAcolher Mães, Projeto Corte do Futuro, Drogaria Cristal e Ararate Premium reforçando o compromisso coletivo com a promoção da cidadania e do bem-estar social.

Serviço

Evento: Ação Social da Casa da Amizade de Niterói

Data: 25 de julho, sábado

Horário: Das 9h às 12h

Local: Casa da Amizade de Niterói – Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas – Niterói

Entrada: Gratuita e aberta ao público.