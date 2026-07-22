Niterói: Nittrans realizou fiscalização em Piratininga na noite da última terça-feira - Reprodução/Internet

Niterói: Nittrans realizou fiscalização em Piratininga na noite da última terça-feiraReprodução/Internet

Publicado 22/07/2026 13:16

Niterói - Uma operação noturna realizada na última terça-feira (21), na Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga, abordou 197 motociclistas e resultou em 36 autuações e 12 motos apreendidas. A operação apresentou crescimento expressivo em relação à fiscalização realizada no bairro em janeiro: houve aumento de 64,2% nas abordagens, 89,5% nas autuações e 100% nas apreensões. Na ação anterior, foram 120 abordagens, 19 autuações e seis motos recolhidas.

Embora o objetivo principal fosse combater motos barulhentas, o levantamento mostra que o licenciamento vencido foi o grande responsável pelas remoções: 10 das 12 apreensões — 83,3% — ocorreram por documentação irregular. Outras duas motos foram recolhidas por alterações no escapamento. Entre as autuações, problemas documentais também lideraram. Dez condutores estavam com a carteira de motorista vencida e outros dez não possuíam CNH, somando 55,6% das infrações. As demais irregularidades incluíram ausência de equipamentos obrigatórios, escapamentos adulterados, uso de calçado inadequado e capacete sem viseira.

A blitz integra o programa ampliado pela NitTrans em 2026, que já contabiliza 45 operações no semestre — 150% a mais que no mesmo período de 2025. Mais de 6 mil motociclistas foram abordados desde janeiro, com 817 autuações registradas. A taxa geral de infrações no semestre ficou abaixo de 13,6%, enquanto a operação de Piratininga atingiu 18,3%, indicando maior concentração de irregularidades.

Segundo a NitTrans, os pontos de fiscalização são definidos a partir de planejamento técnico e reclamações de moradores, com foco na redução da poluição sonora e no reforço da segurança viária. A operação também serve de alerta aos motociclistas sobre a importância de manter documentação em dia, equipamentos obrigatórios, escapamento regular e uso adequado de capacete e calçado.