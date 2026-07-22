Niterói: Banda Bloody Mary vai se apresentar no Arraiá de Santa Rosa - Divulgação/Ascom

Niterói: Banda Bloody Mary vai se apresentar no Arraiá de Santa RosaDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 06:42

Niterói - O mês de julho ganha um toque especial de tradição em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, com a chegada do Arraiá de Santa Rosa, que promete transformar a Praça do Largo do Marrão em um grande encontro de cultura, música e sabores típicos. Durante três dias (24, 25 e 26), moradores e visitantes poderão celebrar o clima das festas julinas com programação musical, gastronomia e atrações para todas as idades.

Com bandeirinhas, comidas tradicionais e muita animação, o evento resgata o espírito dos arraiais brasileiros, reunindo diferentes estilos musicais em uma programação que passeia pelo forró, sertanejo, samba, pagode e outros ritmos populares. A festa é organizada pela Associação de Trucks e Feirantes de Niterói (ATRUF) e conta com o apoio da Prefeitura por meio da Administração Regional de Santa Rosa.

O grupo Forró Bom aposta na tradição do gênero, com músicas que misturam sanfona, zabumba e triângulo, criando a atmosfera típica dos grandes arraiais, com espaço garantido para a dança e para a celebração coletiva. A programação também valoriza outros ritmos brasileiros. O Samba Mulheres traz a cadência do samba, com uma apresentação marcada pela alegria, pelo batuque e pela valorização da música popular brasileira. A cantora Potyra Castro apresenta um repertório que transita por diferentes influências musicais, com interpretação e presença de palco.

Maurício Praxaxá leva para o palco a essência do forró tradicional, com um repertório marcado pelo xote, baião e arrasta-pé, resgatando o clima das festas juninas nordestinas. Com músicas dançantes e muita animação, o artista valoriza a cultura popular e promete um show de muita alegria para quem gosta de dançar agarradinho. Além dos shows, o público poderá aproveitar uma área com gastronomia típica, reunindo sabores tradicionais das festas juninas, como quitutes, doces e comidas preparadas especialmente para o período.

Com entrada gratuita, o Arraiá de Santa Rosa é uma opção de lazer para famílias, amigos e moradores da região, fortalecendo o calendário cultural da cidade e promovendo o encontro entre música, gastronomia e tradição.



Serviço:

Arraiá de Santa Rosa (24, 25 e 26 de julho)

Programação musical:



Sexta-feira – 24 de julho



Abertura - 14h

Forró do Bom - 17 h

Cantor J - 19 h



Sábado – 25 de julho

Abertura: 15 h

Mauricio Praxaxá - 16h30

Samba das Mulheres - 18h30



Domingo – 26 de julho



Abertura: 15h

Potyra Castro - 16h30

Bloody Mary - 18h30