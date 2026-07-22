Niterói: evento é realizado pelo Centro Cultural Senzala de Capoeira - Divulgação/Ascom

Niterói: evento é realizado pelo Centro Cultural Senzala de CapoeiraDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 06:44

Niterói - Nos dias 24 e 25 de julho, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, será palco do 15º Encontro Internacional de Capoeira Na Volta Que o Mundo Dá!!!, promovido pelo Centro Cultural Senzala de Capoeira. Considerado um dos maiores eventos da modalidade na Região Metropolitana, o encontro terá programação gratuita e celebra a cultura afro-brasileira com atividades diversas e abertas ao público.



As festividades terão início na sexta-feira, 24/07 às 19h, nas Barcas de Niterói, com uma Aula de Maculelê e Roda de Abertura. E no sábado, 25/07, será das 8h às 13h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com Oficina de Capoeira, Roda, Batizado e Troca de Cordas. Um dos momentos mais especiais será a entrega da corda marrom, com reconhecimento de Contramestra, para Karoll Maia, uma das organizadoras do evento. Também estão agendadas oficinas ministradas pelo Mestre Itamar um dos fundadores do Grupo Senzala, Mestre Pelé (que vem diretamente da Itália) e a Mestra Cris com aula infantil.



Reforçando o caráter nacional e internacional do evento, o encontro reunirá capoeiristas e professores de diversos países, como Portugal, Áustria, Inglaterra e México, além de representantes de estados brasileiros como Minas Gerais e São Paulo, promovendo um rico intercâmbio de técnicas, saberes e expressões culturais da capoeira.



Junto com Mestre Flutuante (Ronaldo Farias), a Professora Karoll (Karoll Maia) também é responsável pela realização do evento. A dupla é especialista em trabalhar a capoeira e a acessibilidade, inclusive no Instituto Gingas (referência no assunto em cidades como Niterói, Saquarema, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias).



"É um evento pensado de uma maneira que fosse proporcionado para as crianças do projeto social 'Coração da Capoeira' uma maneira de passar uma visão de futuro e de mundo. Para que essas crianças possam sair de dentro das comunidades onde moram e mostrar um novo caminho", explicou Karoll. "É um marco esse momento de troca da corda. Estou muito feliz com essa conquista e é uma alegria imensa ser nesse momento do Encontro", completou a futura contramestra.



A classificação etária é livre, a entrada é gratuita, o encontro é patrocinado pela Secretaria das Culturas de Niterói e o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n, no Centro da cidade.



MAIS SOBRE KAROLL



Karollina Maia é professora de capoeira, coordenadora técnica do Instituto Gingas e atua há mais de 18 anos na promoção da cultura afro-brasileira com foco em inclusão e acessibilidade. Fundadora de projetos sociais que atendem famílias em áreas de risco, também é especialista em capoeira infantil e já teve seu trabalho reconhecido em grandes eventos como o Rock in Rio 2024, além de receber o título de Doutora Honoris Causa.