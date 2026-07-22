Niterói: o prefeito de Niterói ressaltou outros projetos tratados junto aos representantes do Governo Federal - Divulgação/Ascom

Niterói: o prefeito de Niterói ressaltou outros projetos tratados junto aos representantes do Governo FederalDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 08:52

Niterói - Em mais uma demonstração de que a administração municipal dialoga com as outras esferas de poder público, o prefeito Rodrigo Neves foi a Brasília tratar de pautas importantes para o desenvolvimento de Niterói. Em agenda oficial nesta terça-feira (21), ele se reuniu com o vice-presidente da República e ex ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e outros representantes do Poder Executivo Federal , como a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas. Em pauta, temas como o avanço da retomada da indústria naval no município, a consolidação de programas de apoio ao micro e pequeno empreendedor, a atração de novos investimentos para a cidade e a cooperação em integração e inteligência com as forças de segurança, entre outros.

Um dos pontos centrais da reunião com Alckmin foi o cenário do histórico Estaleiro Mauá. A partir da criação do Refis municipal pela Prefeitura de Niterói, o estaleiro regularizou sua situação fiscal, retomou contratações e atualmente responde pela geração de aproximadamente dois mil empregos diretos e seis mil indiretos, posicionando-se como um dos símbolos do processo de reestruturação do setor naval na Região Metropolitana.

“Tivemos um diálogo com o Vice Presidente e ele manifestou interesse nos temas do desenvolvimento econômico do estado do Rio e de Niterói. O convidei para uma visita ao estaleiro Mauá, que está completando 180 anos em 2026. Ele também quer visitar as obras da catedral católica e da catedral das Assembleias de Deus no Brasil, no Caminho Niemeyer, e elogiou os programas de apoio às pequenas e médias empresas, como o programa Niterói Empreendedora”, destacou Rodrigo Neves.

O prefeito de Niterói ressaltou outros projetos tratados junto aos representantes do Governo Federal, como o financiamento para a universalização do saneamento básico na cidade; a implementação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que vai integrar a Zona Norte, o Terminal João Goulart e as barcas; parcerias na área de segurança pública e a cessão de terrenos do INSS e da Previdência para moradia de servidores.

“Volto a Niterói com muito ânimo pelas parcerias que a gente conseguiu concretizar com o Governo Federal”, afirmou Rodrigo Neves.