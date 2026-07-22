Niterói: o prefeito de Niterói ressaltou outros projetos tratados junto aos representantes do Governo FederalDivulgação/Ascom
Prefeito Rodrigo Neves vai a Brasília tratar de pautas importantes para o desenvolvimento de Niterói
Retomada da indústria naval, universalização do saneamento básico, segurança pública , VLT e o fortalecimento da economia local foram destaques nas reuniões
Prefeito Rodrigo Neves vai a Brasília tratar de pautas importantes para o desenvolvimento de Niterói
Retomada da indústria naval, universalização do saneamento básico, segurança pública , VLT e o fortalecimento da economia local foram destaques nas reuniões
Niterói sedia 15° Encontro Internacional de Capoeira no Teatro Popular Oscar Niemeyer
Evento é realizado pelo Centro Cultural Senzala de Capoeira
Arraiá de Santa Rosa reúne música, gastronomia e tradição em três dias de festa
Evento gratuito promete levar o clima das festas julinas para a Praça do Largo do Marrão, com shows ao vivo, comidas típicas e atrações para toda a família
Acidente no Túnel Raul Veiga mobiliza equipes de resgate em Niterói
Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para prestar atendimento imediato
Niterói Discos muda de nome e perde características de selo fonográfico
Fundação de Arte de Niterói altera o nome do selo musical da cidade para Niterói Música sem consulta pública sobre a ação
Niterói recebe 12ª edição do Conecta em formato inédito
Objetivo da Prefeitura foi promover um encontro de lideranças para formação de novos negócios, em edição voltada ao empreendedorismo feminino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.