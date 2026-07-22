Niterói: CLIN é pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, e Niterói oferece diferentes modalidades de coleta - Divulgação/Ascom

Niterói: CLIN é pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, e Niterói oferece diferentes modalidades de coleta Divulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 13:44

Niterói - A cidade de Niterói amplia as opções para o descarte correto de resíduos com a instalação de novos equipamentos de coleta seletiva em diferentes regiões da cidade. A iniciativa inclui dois novos moloks — contêineres semienterrados — no bairro do Vital Brazil e um novo Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no Engenho do Mato. As unidades reforçam as diversas modalidades de coleta seletiva oferecidas pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), como o programa Clin Comunidade Sustentável, que promove o descarte adequado de resíduos e incentiva a reciclagem em diferentes regiões do município.

Com a ampliação da estrutura, a coleta seletiva da cidade passa a contar com 60 moloks — sendo 33 destinados aos resíduos orgânicos e 27 aos recicláveis secos — distribuídos em 26 pontos diferentes, além de 12 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e da coleta porta a porta, oferecida em 100% da cidade.

Os contêineres semienterrados possuem capacidade para três metros cúbicos, o equivalente a 12 contêineres convencionais de 240 litros. Os moloks são identificados pelas cores marrom, para resíduos orgânicos, e azul, para materiais recicláveis secos. O sistema hermético impede a entrada de água da chuva, evita a ação de animais e garante o armazenamento adequado dos resíduos.

Além de contribuir para a organização e a melhoria da limpeza urbana, os equipamentos facilitam o descarte correto dos resíduos pela população, reduzem a exposição do lixo e ajudam a manter os espaços públicos mais limpos e protegidos. A estrutura também contribui para o fortalecimento da reciclagem, para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos e para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas.

Criado em 2020, o projeto atende comunidades como Zulu, Buraco do Boi, Atalaia, Várzea das Moças, Ititioca, Chácara/Arroz, Jacaré, Maceió, Bairro de Fátima, Sapê, Cantagalo, Cascarejo, Preventório, Tenente Osório, Bumba, Vila Ipiranga, Santo Cristo, Bonfim e Vital Brazil.

Já o Ponto de Entrega Voluntária instalado no Engenho do Mato, no Parque Rural de Niterói, amplia as alternativas para o descarte voluntário de materiais recicláveis, resíduos eletroeletrônicos e óleo de cozinha usado. De acordo com a Gerência de Sustentabilidade da Clin, os equipamentos estimulam a participação da população em práticas ambientalmente responsáveis e facilitam o descarte consciente tanto para moradores quanto para usuários das plataformas de coleta.

A ampliação dos pontos de entrega voluntária contribui para evitar que materiais recicláveis e outros resíduos sejam descartados de maneira irregular em vias públicas, terrenos e áreas ambientais. Ao oferecer locais adequados e acessíveis para a entrega dos materiais, a iniciativa fortalece a participação da população na gestão sustentável dos resíduos e amplia as possibilidades de reaproveitamento e reciclagem.

Pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de coleta em todo o município. Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de resíduos recicláveis, o equivalente a 5,1% do total de resíduos coletados na cidade. Neste ano, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam no município.

Niterói também mantém, há dez anos consecutivos, a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), alcançando a nota 0,749.

A previsão é de que, até o fim do ano, sejam implantados mais sete pontos com moloks, ampliando ainda mais a cobertura do projeto e facilitando o acesso da população aos serviços de coleta e descarte adequado de resíduos.

Todos os locais de descarte de recicláveis podem ser consultados no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção "Como Reciclar em Niterói", e também no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói. Informações adicionais podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, nos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, que também atende via WhatsApp.