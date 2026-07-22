Niterói: nova unidade terá quatro pavimentos, 18 salas de aula, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, ambientes administrativos, cozinha e refeitório - Divulgação/Evelen Gouvêa

Niterói: nova unidade terá quatro pavimentos, 18 salas de aula, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, ambientes administrativos, cozinha e refeitórioDivulgação/Evelen Gouvêa

Publicado 22/07/2026 23:36

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves vistoriou, nesta quarta-feira (22), duas importantes intervenções na Região Oceânica: a adequação do prédio que receberá o futuro Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades e as obras da nova Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato. As duas iniciativas estão em fase final e vão ampliar a oferta de serviços de saúde e educação para a população.

O Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades entra na etapa final de implantação. O equipamento, com capacidade para realizar cerca de sete mil exames mensais, será instalado no antigo prédio da Amil, em Piratininga, desapropriado pelo município em maio de 2025 e atualmente em reforma e adaptação para receber a nova unidade.

"Vamos implantar aqui o primeiro Supercentro de Exames, Imagens e Especialidades para atender toda a cidade de Niterói. Serão mais de sete mil atendimentos por mês, melhorando a qualidade de vida das pessoas que mais precisam do sistema público de saúde", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A unidade vai concentrar exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma e outros procedimentos de diagnóstico por imagem. O projeto também prevê consultas em especialidades como ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica, entre outras.

O Supercentro também contará com um novo mamógrafo, reforçando a rede municipal de diagnóstico por imagem, que já dispõe de equipamentos na Policlínica Malu Sampaio, no Centro, e no Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em Piratininga.

"Esse mamógrafo representa um avanço importante para a rede municipal de saúde. Além da mamografia, ele permite a realização de mamotomia, punções e marcações para procedimentos cirúrgicos, ampliando a capacidade de diagnóstico e acompanhamento das pacientes. Outro diferencial é a acessibilidade: o equipamento possui regulagem de altura que possibilita a realização do exame em mulheres cadeirantes, garantindo um atendimento mais inclusivo", destacou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Nova unidade da Rede Municipal de Educação - O prefeito Rodrigo Neves também vistoriou as obras da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, que entram na fase final de execução. A previsão é de que a obra seja concluída em agosto, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2026. A unidade será uma das maiores da Rede Municipal de Educação de Niterói e atenderá alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, criando mais de 400 novas vagas.

"Essa escola vai ficar linda. Era uma escola abandonada pelo Estado e conseguimos municipalizá-la. Será a 31ª escola entregue pela nossa gestão nos últimos dez anos. Acreditamos que o investimento em educação não é gasto, é investir no presente e no futuro da nossa cidade", reforçou Rodrigo Neves.

A nova unidade terá quatro pavimentos, 18 salas de aula, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, ambientes administrativos, cozinha e refeitório. Na área externa, contará com duas quadras poliesportivas cobertas.

O projeto inclui ainda um prédio anexo de dois pavimentos, com lactário, berçários, salas para professores e coordenação, playground, jardim com piso ecológico e pergolados.

"Essa é uma conquista importante para a educação de Niterói, especialmente para os moradores do Engenho do Mato. A nova unidade vai ampliar o acesso a um ensino de qualidade, fortalecendo o atendimento na Região Oceânica", destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Desenvolvida com foco em acessibilidade, inovação e sustentabilidade, a escola contará ainda com sistema de reaproveitamento de água, reforçando o compromisso do município com uma infraestrutura escolar moderna, acessível e sustentável.